Nyt 'job' til kendte tv-ansigter: Søde shotspiger

Der er hen mod aften både kommet sol og gæster på festivalen Musik i Lejet i Tisvildeleje i Nordsjælland helt ud til vandet.

En festival, der - som Ekstra Bladet tidligere torsdag spurgte festivalgæsterne til - har ry for at have masser af fint besøg fra 'eliten', smarte typer og kendte mennesker, hvoraf mange har sommerhus lokalt i det mondæne område ved kysten.

Blandt de kendte på årets festival, der byder på musik fra navne som Tobias Rahim og Thomas Helmig, er den 50-årige tv-værtinde Camilla Ottesen og hendes gode veninde, Lisbeth Janniche, ligeledes 50.

Sidstnævnte er caster og finder diverse - ofte kendte - deltagere til tv-programmer, men har en fortid som profileret vært på det hedengangne Kanal 2/TV Danmark, hvor hun blandt andet var ankerkvinde på 'Big Brother' i begyndelsen af årtusindet.

Annonce:

Men de to kvinder nøjes ikke med at dele profession, venskab og festivalsmag.

De deler også shots ud til gæsterne i det nordsjællandske, som var de to kække eventpiger på slap line.

- Vi kan takke padel (sportsgren, red.) for, at vi er veninder. Vi spiller altid mod hinanden og sammen med en flot fyr hver. Vi er fuldstændig samme årgang, vi er mødre til to børn hver, og vi har sommerhus næsten ved siden af hinanden heroppe, siger Lisbeth Janniche og fortsætter:

- Vi er nogle friske piger, som skal ud og have det bedste ud af livet her. Så nu er vi til Musik i Lejet for første gang sammen, fortæller Janniche og lægger ikke skjul på, at der er røget nogle shots indenbords i dag.

Annonce:

Her må man alt

For der er netop en større mængde shotsrør i bakke i hånden på de to kendte veninder, da Ekstra Bladet støder på dem midt på festivalpladsen, mens de flittigt deler ud til en flok unge knægte - over 18, forstås.

Lisbeth Janniche forklarer hvorfor:

- Jeg er venner med ejeren af shotsfirmaet. Og lige nu venter vi på vores (andre, red.) venner. Så sagde vi, at vi da lige kunne gå rundt og byde på et lille shot imens.

- Shotspiger? Det havde jeg alligevel ikke regnet med at se jer som?

- Nej, men vi er meget mangfoldige, smiler Camilla Ottesen.

- Tv-branchen går utroligt dårligt for tiden, har vi læst, så derfor skal vi enten søge mod shots eller Netflix. På den korte bane blev det shots, griner Lisbeth Janniche med et glimt i øjet.

- Ja, på Musik i Lejet må man det hele!, jubler Ottesen.

De to veninder erklærer, at de især glæder sig til Thomas Helmig fredag aften, og at de nok må have en middagslur midt på dagen, hvis de skal kunne blive oppe, til han spiller tæt på midnat.