Nyt job til Silas Holst

Lige nu er Silas Holst i fuld gang med den nye sæson af 'Vild med dans'.

Men eventyret fortsætter, når han er færdig med konkurrencen.

Fra december næste år skal han nemlig på turné med sine fire nye kolleger, boybandmedlemmerne Kim Ace Nielsen, Emil Hartmann, Jeff Schjerlund og Joakim Tranberg.

Tilsammen danner de gruppen The Boyband, som vil stable en koncertoplevelse på benene med både velkendte boybandsange, koreografi og storskærmsproduktion.

Med rettighederne på plads til de 28 største boybandhits fra både Nsync og Backstreet Boys vil publikum kunne synge med på alle sangene. Og formålet er da også at tage publikum med på en musikalsk tidsrejse tilbage til 00'erne, hvor boybands havde deres storhedstid.

De fem bandmedlemmer er alle scenekunstnere i en eller anden form, og flere af dem er prisvindende musicalstjerner, skuespillere, koreografer, dansere, sangere og tv-personligheder.

Det mest velkendte boybandmedlem er Silas Holst, som danser sammen med tv-værten Lise Rønne i dette års sæson af dansekonkurrencen 'Vild med dans' på TV 2.

Og hende tager Silas Holst med som vært, når det nye boyband inviterer udvalgte publikummer til en forsmag på koncertturen 22. september i Dagmar Teatret.

'The Boyband Tour' giver koncerter i hele landet fra december 2022.

