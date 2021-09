Nyt job: Vender tilbage som vært

Jes Dorph-Petersen starter nu et nyt arbejdseventyr, efter han tidligere på året blev hevet af skærmen på TV 2's kanaler efter to sager om seksuelle krænkelser.

I samarbejde med Bauer Media og sin egen virksomhed Tankegods lancerer han nu podcasten 'Dorph', hvor han skal være vært.

I podcasten vil han hver uge interviewe en gæst om stort og småt.

Det fortæller Jes Dorph-Petersen til Ekstra Bladet.

- Jeg kan godt lide at sige, at 'Dorph' er et slags uformelt talkshow eller en samtale-podcast, hvor jeg kan være mig selv, og hvor jeg kan spørge om alt det, der falder mig ind, siger han og fortsætter:

- Gæsterne er mennesker, som jeg har mødt igennem min lange tv-karriere, og det kan både være kendte og ukendte, som jeg på en eller anden måde har et skæbnesfællesskab med. Jeg vil gerne understrege, at podcasten ikke kommer til at handle om MeToo. Det er ikke noget, vi kommer til at tale om.

Jes Dorph har i en lang periode forsøgt at finde ud af, hvad hans fremtidige arbejdsplaner skulle byde på. Nu har han fundet ud af det. Foto: Marie Ravn

Mere spontan

Dorph-Petersen fortæller, at han især glæder sig til, at der bliver mulighed for at være mere spontan, end hvad der har været muligt, når han har lavet tv.

- På tv er der meget stramme regler for, hvad man har tid til at tale om. Interviews er i høj grad aftalt på forhånd, og der er ikke altid plads til det spontane. Det hele er ret koreograferet. Det bliver helt anderledes her, siger Dorph-Petersen.

- Jeg har altid drømt om at komme væk fra det der indøvede, og det gør jeg nu. Tanken er, at vi lader samtalen gå i den retning, den vil. På den måde bliver 'Dorph' som en kugle i et pinballspil, der kan gå i alle mulige retninger, vi ikke kender på forhånd. Samtidig vil der være plads til at stille 'skolebladsspørgsmål', som normalt ikke anses for at være så fine. Vi kan tale om alt fra, om gæsterne har stjålet i Netto, til om de tisser i badevandet.

Dorph får blandt andre besøg af producer Chief 1. Foto: Bo Heidelberg

Blandt de første gæster i podcasten er Stig Tøfting, Chief 1, Jesper Skibby, Susse Wold og Thomas Wivel.

Jes Dorph-Petersen: Sagen kort I starten af januar kunne Ekstra Bladet på baggrund af en intern mail sendt til medarbejderne på Nordisk Film TV afsløre, at den populære tv-vært Jes Dorph-Petersen var blevet fyret fra selskabet og dermed fjernet som vært på TV2. Det skete efter en ekstern advokatundersøgelse af sager om sexisme og sexchikane på TV2. Det kostede ham til at starte med jobbet som vært på 'Go' aften LIVE', og siden stod det også klart, at MeToo-sagerne også kostede 61-årige Dorph-Petersen jobbet som vært på en dokumentar, der var i støbeskeen og produceret af Deluca Film, og som siden skulle sendes på TV 2. Anklagerne mod Jes Dorph-Petersen drejer sig om to sager fra henholdsvis 2001 og 2003 og kommer fra to kvindelige tidligere praktikanter. Den ene har forklaret, at hun tilbage i 2001 blev inviteret hjem til Jes Dorph-Petersen af en fælles kollega, og under besøget skulle Jes Dorph ifølge kvinden have lagt en hånd over hendes mund og presset hende ned på en briks, hvor han angiveligt tiltvang sig sex med hende. Den anden kvinde forklarer, at hun i 2003 var på et lignende besøg hos Jes Dorph-Petersen med en mandlig kollega. De to mænd lagde ifølge kvinden op til sex, men ifølge hendes forklaring afviste hun. Jes Dorph-Petersen har igennem hele processen nægtet anklagerne, og han har siden klaget til Advokatrådet og Datatilsynet, fordi han føler sig uretfærdigt behandlet i forbindelse med den interne advokatundersøgelse. Vis mere Vis mindre

Artiklen fortsætter under videoen ...

Nyt job: Vender tilbage som vært Sagen kort: Jes Dorph er færdig på TV2 efter en intern undersøgelse af sexisme

Glæder sig

Podcasten kommer til at udkomme hver uge med premiere onsdag 22. september og vil blandt andet kunne lyttes til på Radioplay og Spotify gratis.

- Jeg glæder mig virkelig meget til at se, hvad folk siger til den. Det er virkelig dejligt for første gang i ti måneder at lave det, jeg synes er godt og sjovt. Jeg har levet i en tung verden den seneste tid på grund af min MeToo-sag. Nu laver jeg endelig noget, der giver mig faglig og personlig glæde, lyder det fra den garvede vært.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Bauer Media om ansættelsen, men det har i skrivende stund ikke været muligt.