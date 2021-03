Nyt job: - Vi skal vaccinere hele bundtet

Anders Lund Madsen har fået job i et vaccinationscenter i København og har selv fået første stik af den omdiskuterede AstraZeneca-vaccine

Er man blandt dem, der er indkaldt til vaccination mod coronavirus i den kommende tid, kan man være heldig at støde på Anders Lund Madsen.

Den 57-årige journalist, tv- og radio-vært har nemlig fået job i vaccinationscentret i Øksnehallen på Vesterbro i København, hvor han tager imod borgere, der skal have det eftertragtede stik.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

Vil vaccinere hele bundtet

'Min bror søgte om at blive vaccinør. Så søgte jeg også. For at hjælpe med', skriver han i en sms og fortsætter:

'Jo flere vi er, jo hurtigere går det. Og jeg har ikke såååå meget arbejde i disse måneder'.

Og selvom han har søgt jobbet, fordi det er småt med arbejde for tiden, så er det også en vigtig sag for ham at hjælpe til med vaccinationerne.

'Jeg vil gerne have vaccineret hele bundtet i en fart', skriver han.

Artiklen fortsætter under billedet...



Inden længe får Anders Lund Madsen selskab på jobbet i vaccinationscentret af sin bror, Peter Lund Madsen, der er læge. Han skal vaccinere borgere. Foto: Tariq Mikkel Khan

Stemningen er nede

Torsdag skulle Anders Lund Madsen og hans kolleger have arbejdet til sidst på aftenen, men fordi AstraZeneca-vaccinen tidligere torsdag blev sat i bero i foreløbigt 14 dage på grund af usikkerhed om bivirkninger, blev arbejdsdagen noget kortere.

Det slår dog ikke Anders Lund Madsen ud.

'Stemningen er lidt nede. Fordi vi jo gerne vil have vaccineret hele bundet i en fart. Men myndighederne er forsigtige, og det er sikkert godt, og nu venter vi', skriver Anders Lund Madsen, og fortsætter:

'Min bror begynder i Øksnehallen i næste uge - og SÅ skal den fordømte virus nok blive rundbarberet i en ruf'.

Er selv blevet vaccineret

Anders Lund Madsen fortæller, at han i forbindelse med sit arbejde i Øksnehallen selv har fået første stik af den omtalte AstraZeneca-vaccine allerede i sidste uge.

'Og jeg er helt og aldeles tryg og glad og taknemmelig', lyder det fra ham.

'Det kan godt være, Pfizer er Porchen, og Moderna er Range Roveren. Men Astra-Zeneca er Folkevognen. Ydmyg, effektiv og trofast. Og jeg elsker den', fortæller han.

Derfor var han også trist over at 600 planlagte vaccinationer blev aflyst torsdag.

'Det er eddermaneme ærgerligt. Men den kommer igen! Folkevognen kommer altid igen', lyder det optimistisk fra den folkekære tv-vært.

Ved siden af tjansen i vaccinationscentret laver Anders Lund Madsen radio og podcast, og så er han lige blevet far til sit syvende barn.

Slut efter 25 år: Sælger for stort millionbeløb

Million-nedgang: Coronakrisen koster dyrt for Anders Lund Madsen