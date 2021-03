Nyt kendispar: Sådan fandt vi sammen

Det var en lykkelig Ditte Okman, der tirsdag aften kunne fortælle på Instagram, at hun ikke længere er på singlemarkedet.

'Ja, ok. Jeg har fået fast fyr på. Og han er bare meeega Sejs! Hvis nogen af jer synes, jeg er blevet lidt rund i ansigtet og på røven, så handler det ikke kun om hård spiritus, men også om at jeg spiser lidt meget - og meget god mad - sammen med @wildfooding,' skrev den 46-årige journalist.

Bag wildfooding-profilen på Instagram gemmer der sig 48-årige Thomas Laursen, der driver virksomheden Wildfooding, hvor han leverer urter til kendte restauranter som Noma, Alchemist og Geranium. Han har desuden været tv-kok i 'Go' morgen Danmark' og medvirket i DR-programmerne 'Gourmet i Vildmarken' og 'Smagen af Danmark'.

I en mail til Ekstra Bladet beskriver Thomas Laursen forholdet som 'forholdsvist nyt'.

Men de har kendt hinanden i længere tid, efter de mødte hinanden på det nu lukkede Radio24Syv, hvor Ditte Okman stod i spidsen for 'Det vi taler om', og Thomas Laursen lavede 'Grønthøstermetoden'.

'Vi mødte hinanden på 24Syv, og på et tidspunkt i vinter inviterede jeg hende ud - siden har vi været ret meget sammen,' skriver han og fortæller samtidig, hvad han faldt for ved 'Det vi taler om'-værten:

'Jeg synes, Ditte er en fantastisk generøs og nysgerrig kvinde. Vi deler mange ideer og nyder livet begge to, så selvom vi lever forskellige liv, passer vi også godt sammen. Vi er begge selvstændige og med appetit på det gode. Vi vil ha' det max,' skriver han.

Scorer kendt urtesamler

Overrasket Okman

Ditte Okman fortæller, at invitationen om en date kom bag på hende.

'Jeg blev faktisk lidt overrasket. Jeg har kun mødt Thomas ved et par sociale lejligheder i forbindelse med nogle Radio24syv-arrangementer, og det var meget kort - men jeg blev altså også nysgerrig,' skriver hun og fortsætter:

'Og så mødtes vi i Århus en lørdag eftermiddag, som blev nat og søndag og ARoS og middag igen og nat og mandag.

Det er heftige sager, når man bor i hver din ende af landet, haha.'

Siden har forholdet udviklet sig så meget, at de altså nu kalder sig kærester. Og selvom de langt fra er ens, passer de godt sammen.

'Thomas og jeg har vores åbenlyse forskelligheder. Jeg er by, Thomas er natur - men vi gider virkelig gerne begge dele, og her under corona har det været en gave at komme lidt ud af hovedstaden og ind i skoven eller ned i vandet,' skriver hun og fortæller, hvad hun faldt for ved kæresten:



'Thomas er vildt givende. Han er generøs med sig selv og med sin mad og med omsorg og tid - og så er han handlekraftig som ind i helvede. Jeg synes, det er fuldstændig vidunderligt, hvordan en ide bliver realitet inden for ingen tid. Thomas får ting til at ske. Lynhurtigt,' lyder det fra Ditte Okman.