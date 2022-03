Nyt liv i Monaco med kæresten: Masser af småskænderier

Fitnessguruen Charlotte Bircow Næss-Schmidt er flyttet ned til sin flamme, fodboldagenten Per Steffensen, i Monte Carlo, og det er dejligt og vidunderligt, mener de begge. Men mundhuggeri hører også med, og det er bestemt ikke noget nyt, fortæller de med glimt i øjet

Først i det nye år flyttede 60-årige Charlotte Bircow Næss-Schmidt fra Danmark for at blive udlandsdansker og permanent bo sammen på fuldtid med sin store kærlighed i en sen alder, den tidligere Brøndby-spiller og mangeårige fodboldagent Per Steffensen, 58.

Han bor i og arbejder med base fra Monaco, så derfor gav det mening, at fitnessguruen og cremeseriestifteren med mere rykkede teltpælene op, pakkede sin lejlighed ned og smuttede mod sydligere himmelstrøg.

Hun er da også ellevild med sit nye liv, fortæller hun, da Ekstra Bladet fanger hende - sammen med Per - til gallapremieren på filmen 'Klienten' i Imperial i København.

- Det er dejligt. Solen skinner hver evig eneste dag, og det er vidunderligt at stå op. Vi hygger os og har det godt, siger Charlotte Bircow Næss-Schmidt.

- Og Per, hvordan har det været at få Charlotte ned til dig?

- En fornøjelse, når Per Steffensen at udbryde, inden hun bryder ind:

- Rædselsfuldt, griner Bircow kækt.

- Er småskænderierne så begyndt at komme?

- Det har de sgu været fra starten, har de ikke, skat? Det er jo det med, at når man er oppe i vores alder, så skal man lige slibe kanterne af. Vi har jo prøvet lidt af hvert i vores liv, siger Charlotte Bircow Næss-Schmidt.

- Hvilke kanter? bryder Per Steffensen ind.

- Stereoanlægget er ikke røget ud. Vi kører på fuld knald med det - det er der endnu. Ej, vi er gode sammen, Vi er rigtig, rigtig gode sammen. Det er dejligt, griner parrets kvindelige halvdel som svar.

De lever begge et travlt liv i Monaco, men Charlotte Bircow Næss-Schmidt og kæresten Per Steffensen nyder også, at de er flyttet sammen i udlandet i hans hus. Lige nu er de dog et smut i Danmark. Foto: Linda Johansen

Familien skal passes

Bircow slår fast, at hun og partneren bl.a. – ud over at skulle til gallapremiere - er hjemme i Danmark lige nu på grund af familien.

- Der er børn og børnebørn, og så har jeg fire dage med messe med min cremeserie. Det skal også passes.

- Hvad er den største udfordring ved at være flyttet til udlandet, når man har ting kørende herhjemme?

- Det er lige præcis det der med, at man skal have nogen herhjemme til at tage sig af tingene, så jeg kan være dernede og arbejde dernedefra. I dag kan man jo lave stort set hvad som helst fra en computer, så jeg arbejder rigtig meget dernede.

Med den største udfordring nævnt er Charlotte Bircow Næss-Schmidt da heller ikke i tvivl om, hvad der så tværtimod er det allerbedste ved det nye liv i rigmandsbyen for foden af bjergene i det lille fyrstendømme:

- Det er mest den lækre mand, ha, ha. Den lækre mand og solen, ikke?

Parret fortæller samstemmende, at der for nuværende ikke er nogen planer om bryllup i nær fremtid, for som Per Steffensen betoner:

- Vi har jo begge prøvet det før.