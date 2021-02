Nyt liv i Vedbæk: Køber villa til 13,7 millioner

Sarah Zobel har startet 2021 med lidt af en køb.

Den 47-årige psykolog, forfatter og tidligere model har betalt 13.700.000 kroner for et 335 kvadratmeter stort hjem i Vedbæk. Det skriver SE og HØR, og oplysningerne bekræftes ligeledes af tingbogen.

'Nyt år. Nyt hus. Og nyt liv i nye rammer,' skrev hun 1. februar på Instagram, hvor hun med et hashtag slog fast, at hun var glad.

Det medfølgende billede er af Sarah Zobel i det nye hjem, og måske er det første gang, hun har sat fødderne i hjemmet som den nye ejer. Ifølge tingbogen overtog hun nemlig hjemmet netop på månedens første dag.

Da villaen blev sat til salg, lød prisen på 14 millioner kroner, og Sarah Zobel har altså fået forhandlet sig 300.000 kroner ned i pris for boligen, der er opført i 1979 og ligger på en 1200 kvadratmeter stor grund.

Har scoret millioner

Ekstra Bladet har for nylig beskrevet, hvordan Sarah Zobel - sammen med sine søskende - netop har scoret en pæn milliongevinst som en del af arven fra søskendeflokkens far, Peter Zobel, der gik bort i 2017.

Dengang efterlod han sig blandt andet en ejendom til børnene, som for nylig blev solgt til Coop Danmark for 150 millioner kroner - og i den forbindelse scorede de en gevinst på 103,5 millioner kroner til deling.

Derudover kommer der formentlig også en pæn gevinst ind på kontoen efter et boligsalg. Sarah Zobels tidligere ejendom er for nylig blevet solgt. Det blev sat til salg for 11 millioner kroner i december, men salget er endnu ikke tinglyst, og prisen for rækkehuset, som hun selv gav 8,8 millioner kroner for i januar 2018, vides derfor ikke.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Sarah Zobel, men det har ikke været muligt.

