Nyt Simon Spies-skilt på omdiskuteret plads

Simon Spies har siden premieren på DR-dokumentarserien 'Spies og morgenbolledamerne' været et uundgåeligt emne.

Borgmester i Helsingør, Benedikte Kjær, har heller ikke har tøvet med at give ham et par hårde ord med på vejen.

Hun kaldte ham over for Ekstra Bladet en 'grænseoverskridende gammel gris', og at hun er klar til at tage pladsens navn op til revurdering.

Ekstra Bladet er taget til Helsingør, nærmere Simon Spies plads, for hvad stiller man op med sådan en sexkrænker-plads? Helsingørs beboere og borgmester giver forskellige bud.

Skilte-konflikten

Tirsdag var det originale skilt ved pladsen taget ned, hvor politiet sagde, at de vil efterforske, om der var hærværk indblandet.

Men nu er der sket nye ting ved pladsen i Helsingør. Der er sat et nyt og noget mere hjemmelavet skilt op, som er skruet fast lige der, hvor det gamle skilt hang.

Det nye skilt er blevet monteret natten mellem fredag og lørdag.

Under det nye skilt er der også en anden, som har givet sit bud på, hvad pladsen kan hedde.

Det står således skrevet med tusch nedenunder: 'Sadist Svin Plads'.

Sådan så det ud tidligere på ugen, da det oprindelige skilt var blevet fjernet. Foto: Tariq Mikkel Khan

