Øjenvidner: Stor politiaktion på Robert Hansens adresse

Tirsdag aften aflagde politiet ifølge Ekstra Bladets oplysninger Robert Hansen et besøg

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

Tirsdag aften rykkede politiet ud til skuespiller Robert Hansens adresse i et boligområde på Frederiksberg.

Det fortæller flere øjenvidner til Ekstra Bladet.

Ifølge vidnerne var der fra omkring klokken 19.30 og frem til klokken cirka 23 massiv politiaktivitet i beboelsesområdet på Frederiksberg, hvor den 43-årige skuespiller bor.

Robert Hansen blev ifølge flere vidner taget med på stationen i forbindelse med politiaktionen.

Københavns Politi bekræfter over for Ekstra Bladet, at de har været til stede i området i forbindelse med en politiforretning. Det skete på baggrund af en anmeldelse.

Politiet vil dog ikke oplyse, hvad anmeldelsen gik på, og hvorvidt en person blev anholdt eller sigtet i forbindelse med politiforretningen.

Annonce:

På Robert Hansens adresse er der dagen derpå ingen spor efter det store politiopbud tirsdag aften. Robert Hansen åbner heller ikke døren, da Ekstra Bladet banker på på hans lejlighedsdør for at spørge til episoden.

Politiet vil ikke oplyse, om en person blev anholdt i forbindelse med episoden. Foto: Anthon Unger

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Robert Hansen via telefonen, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Robert Hansens kæreste, Julie Starris, der oplyser, at hun ingen kommentarer har til episoden.

Vi har desuden været i kontakt med Robert Hansens advokat, Erbil Kaya, der oplyser, at han ikke kender til sagen.

Flere gange

Det er ikke første gang, politiet under stort opbud tager Robert Hansen med på stationen.

Tilbage i maj sidste år rykkede Københavns Politi også massivt ud til Robert Hansens adresse efter en anmeldelse.

Dengang ville politiet heller ikke fortælle, hvad anmeldelsen helt konkret drejede sig om.

Robert Hansen, der især er kendt fra 'Anja og Viktor'-filmene, har i næste måned en retssag i vente. Her er han tiltalt for vold mod sin ekskæreste, realitydeltageren Nynne Larsen.

Han nægter sig skyldig.

Ekstra Bladet talte i februar med skuespilleren om hans karriere-problemer. Læs interviewet her.