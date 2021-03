Økonomisk nedtur: Sagde kun ja af nød

Et år er gået, siden Danmark lukkede ned på grund af coronapandemien.

Selvom regeringen tilbød hjælpepakker, så var det langt fra alle, som kunne få den økonomisk støtte, staten tilbød for tabt arbejde. Derfor stod mange uden den ellers kalkulerede indkomst.

En af dem, som har haft et hårdt år økonomisk, er tv-vært Mattias Hundebøll. For at få hverdagen til at hænge sammen, har han måttet sige ja til ting, som han under normale omstændigheder aldrig ville have overvejet.

- Jeg tror, de flestes økonomi har fået et ordentligt gok. Og det har vores også. Jeg blev også nødt til at sige, at de tilbud, jeg fik, hvor der var noget kontant betaling, dem måtte jeg sgu tage, fortæller han til Ekstra Bladet.

Mattias Hundebøll er gift med journalist Marie Plum og sammen har de to børn, Carl-Egon og Ejner Bob. Marie har gået hjemme indtil deres yngste skal i institution. Derfor er det Mattias, som er hovedforsøger.

DR-vært sygemeldt med stress

Holdt skindet på næsen

Med kreative løsninger har Mattias Hundebøll og familien klaret sig gennem året med skindet på næsen.

- Og det var så blandt andet derfor, jeg sagde ja til ’Stjerner i Trøjen’, fortæller Mattias Hundebøl om grunden til, at han nu kan opleves i et reality-program på Discovery+.

Selvom Mattias Hundebøll ikke havde set sig selv om realitydeltager, endte han alligevel med at blive yderst glad for sin deltagelse i programmet.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Mathias kan ses i 'Stjerner i trøjen' på Discovery+. Video: Discovery Networks.

Da Hundebøll takkede ja til at deltage, førte det ham til Bornholm, hvor alle deltagere blev isoleret og corona-testet. Det betød også, at turen blev en form for frirum.

- Det var en lukket boble. Det vil sige, at vi kunne få et frirum, hvor vi overhovedet ikke snakkede om corona. Kæft, det var fedt lige at logge ud af det hele, siger han begejstret.

Mattias Hundebøll har i den grad fået brugt tid med familien den seneste tid.

Rasende tv-vært: - Det er fuldstændig vanvittigt

Familien blomstrede

Økonomien pressede, men familielivet blomstrede, faktisk havde Mattias Hundebøll og konen Marie Plum en plan om en sidste ungdomssommer.

- Det, der var den største udfordring for os, var, at vi havde givet håndslag på, at vi skulle have en sidste sommer som unge. Vores to børn er så store, så vi havde planlagt, at vi skulle på Roskilde, Northside, Skanderborg og så efter det, så ville vi ligesom have haft vores sidste ungdomssommer.

Men de planer blev som bekendt ikke til noget.

- Og det har jo været det mest irriterende – fordi vi havde håbet på en sommer ligesom i gode gamle dage. Og nu kan vi skyde endnu en hvid pil efter det, fordi det ligner heller ikke, at vi får sådan en sommer i 2021.