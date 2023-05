Økonomisk straf til dansk influencer

Forbrugerombudsmanden minder om, at man skal huske at overholde markedsføringsloven, når man er influencer

En dansk influencer har fået en bøde på 15.000 kroner i Østre Landsret for at have overtrådt markedsføringslovens forbud mod skjult reklame. Det skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

Her fremgår det også, at Forbrugerombudsmanden politianmeldte influenceren i august 2019.

Her lyder det, at influenceren er dømt for at have lagt ni opslag på Instagram med reklamer for blandt andet tøj uden tydeligt at oplyse, at der var tale om reklame.

Derudover er influenceren dømt for at have postet tre opslag på sin blog, hvor der ligeledes blev reklameret for virksomheder og produkter, uden den kommercielle hensigt fremgik.

Tidligere er influenceren blev idømt en bøde på 10.000 kroner. Men forbrugerombudsmanden ankede byrettens dom for at få straffen skærpet.

De har Landsretten imødekommet med henvisning til sagens omfang og grovhed. Men i samme ombæring lægger de også vægt på lang sagsbehandlingstid, hvorfor bøden endte på 15.000.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen siger i pressemeddelelsen:

'Når influenter får eksempelvis gratis tøj fra en virksomhed for at omtale det på sociale medier, så skal det fremgå meget klart, at der er tale om en reklame. Ellers er det skjult reklame, og det er strafbart', lyder det i meddelelsen, der fortsætter:



'Landsretten har med dommen skærpet byrettens straf, men har samtidig nedsat bøden på grund af sagsbehandlingstiden.'