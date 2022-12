Offentliggjorde Hugo Helmigs død: Pressenævnet går ind i sagen

Der er blevet klaget til Pressenævnet over Frihedens Stemme for at have offentliggjort sanger Hugo Helmigs død, inden familien havde bekræftet dødsfaldet

For ganske få uger siden mistede popsanger Hugo Helmig på tragisk vis livet i en alder af blot 24 år.

Hugo Helmig døde 23. november, men først 2. december var hans forældre, popstjerne Thomas Helmig og fotomodel Renée Toft Simonsen, klar til at melde ud til offentligheden om tabet af deres søn.

Mediet Frihedens Stemme, der har Stram Kurs-stifter og tidligere folketingskandidat Rasmus Paludan som ansvarshavende chefredaktør, skrev dog allerede om dødsfaldet 27. november, og det sender nu Frihedens Stemme i Pressenævnet.

Det skriver fagbladet Journalisten, som har fået bekræftet af Pressenævnet, at en klageberettiget person har klaget over 'manglende forelæggelse og krænkelse af privatlivets fred' i forbindelse med den pågældende artikel.

Der er som sådan ikke noget strafferetsligt ulovligt i, at Frihedens Stemme skrev om dødsfaldet. Mediet underbyggede blandt andet artiklen ved at have slået Hugo Helmig op i CPR-registret, hvor han stod anført som død.

Presseskik bør kun brydes, såfremt, som det hedder, 'klar almen interesse kræver eller begrunder offentlig omtale, og i så fald bør omtalen være så skånsom som mulig'.

I den slags sager om dødsfald er det i øvrigt kutyme, at familien til en afdød bør få ordentlig tid til at orientere alle berørte, inden medierne skriver nyheden, og at medierne så vidt muligt intet afslører, før der foreligger en officiel bekræftelse fra et nært familiemedlem.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Hugo Helmig døde 23. november. Han blev 24 år. Foto: Jonas Olufson

Meget overraskede

Pressenævnet skal altså nu blandt andet tage stilling til, om den almene interesse vurderes så stor, at det var okay for Frihedens Stemme at skrive nyheden.

Journalisten har skrevet med Rasmus Paludan om anmeldelsen:

'Hvis Pressenævnet laver om på, hvad der gælder presseetisk, og man ikke må rapportere dødsfald blandt meget kendte mennesker før ni dage senere, så retter vi selvfølgelig ind efter det. Men det ville vi blive meget, meget overraskede over', skriver Paludan blandt andet til Journalisten.dk.

Sanktionsmuligheden for Pressenævnet er en berigtigelse eller i dette tilfælde en beklagelse på et synligt sted i pågældende medie, der er klaget over - i grove sager forsiden. Det sker med henblik på at de ramte 'får offentlig oprejsning i forhold til de krænkelser, de har været udsat for fra mediernes side'.