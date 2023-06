Officielt: Nu er de kærester

De to realitystjerner - Julica Dall Larsen og Jamie Sørensen - har sat officiel titel på romantikken. For under en måned siden var Julica ellers mere tilbageholden

Det er ingen hemmelighed, at 'Ex on the Beach'-stjernen Julica Dall Larsen og realitykollegaen Jamie Sørensen har slået pjalterne sammen.

I slutningen af maj troppede de sammen op på den røde løber til 'Vi Elsker Heroes'-arrangementet i Rødovre.

Dengang lød det dog, at reality-parret ikke var helt klar til at smide en officiel titel på forholdet.

Men det har Jamie Sørensen tilsyneladende nu sørget for at lave om på, efter han overraskede Julica Dall Larsen efter arbejdet med den helt store kærlighedspakke inklusiv bobler, hjerteformede stearinlys, hjerteformede småkager, røde roser og en stor fed rød ballon formet som - trommehvirvel - et hjerte.

Det afslører Julica Dall Larsen i en række stories på Instagram og bekræfter ligeledes seancen over for Ekstra Bladet.

Annonce:

Afvist!

På den sukkersøde kærlighedsballon blev Julica Dall Larsen mødt med det semi- 'Vil du være min kæreste? Ja, nej, måske?' (tydeligvis skrevet i hånden). Og det blev altså i første omgang et 'nej'...

Indtil hun stoppede med at tage pis på sin nye reality-fyr og altså afslørede, at det selvfølgelig blev et 'ja'.

Dermed lader det altså til, at den tøven, Julica Dall Larsen gav udtryk for for under en måned siden, er skudt i sænk af amors pile. På den røde løber 20. maj.

- Jeg er ikke så god til det der med kærester og med at afsløre det. Men vi har det godt sammen, og vi er glade for hinanden, sagde hun dengang til Ekstra Bladet.

'Ikke i tvivl'

Dog fortæller hun til Ekstra Bladet, at hendes tøven i første omgang handler om, at hun er blevet såret før, og at hun ikke havde lyst til at sætte en titel på bare for at gøre det.

Annonce:

'Jeg har før givet mig hen til noget, fordi jeg troede, det var det rigtige, hvor jeg så alligevel endte med at blive såret. Derudover er det alligevel et par år siden, jeg har haft en “kæreste”, så jeg havde ikke lyst til at være det bare for at være det', skriver hun i et svar til Ekstra Bladet.

Dog understreger hun, at hun på ingen måde var i tvivl, da spørgsmålet endelig kom:

'Jeg er slet ikke i tvivl om, at det er Jamie jeg skal være sammen med, vi har bare ikke haft en titel på før nu. Og når han så oven i købet stiller op med sådan en seance, så er det jo slet ikke et svært spørgsmål', lyder det fra Julica Dall Larsen.

Julica Dall Larsen deltog i ottende sæson af 'Ex on the Beach' og har tidligere dannet par med en anden prominent realitydeltager, Oliver Erngart. Jamie Sørensen er blandt andet kendt for sin deltagelse i sæson 17 af 'Paradise Hotel'.