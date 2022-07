Officielt: Nu er han helt ude

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

Der har været en tumultarisk tid for ejendomsmægler Jesper Nielsen, der er fortid i sit eget livsværk.

I juni måned blev det nemlig meldt ud, at Jesper Nielsen var blevet fyret fra den ejendomsmæglerkæde, der bærer hans eget navn. Det var Nykredit Mægler, der valgte at afskedige ham. De ejer nu hele kæden, og Jesper Nielsen er smidt på porten.

Berlingske kunne berette, at Jesper Nielsen var blevet fyret på baggrund af en krænkelsessag, der fandt sted til en julefrokost.

Siden har Jesper Nielsen bekræftet over for Ekstra Bladet, at der har været en episode til en efterfest efter den pågældende julefrokost, som involverede tre kvinder, men ifølge ham har alle tre kvinder fortalt, at de ikke følte sig krænkede.

Han afviste ligeledes, at han skulle være blevet fyret.

Annonce:

Faktum er dog, at Jesper Nielsen nu er helt færdig i sin egen kæde. Det fremgår af cvr, hvor det onsdag er blevet officielt, at han har forladt alle selskaber. Det er med virkning fra 18. juli, altså fra mandag denne uge.

Derfor er kæden nu en del af Nykredit Mægler ligesom kæderne Nybolig og Estate, og selvom de fortsat bærer hans navn, er det uden Jesper Nielsen i front. Man arbejder på at finde et nyt navn til kæden.

Jesper Nielsen er formentlig en af Danmarks mest kendte ejendomsmæglere, da han har været en del på tv i programmerne 'Hammerslag' og 'I Hus til Halsen'.

Mægler-mystik: Tv, tæsk og tragedie

Her er eksperternes egne boliglån

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Bachelor er slut. De to fravalgte kvinder er med i ugens udgave af 'Der er brev'. Lyt med herunder eller i din podcast-app