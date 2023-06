Oh Land 'i panik' før bryllup: - Vi er utroligt ukoordinerede

Når man er travlt optaget af koncerter og alle mulige andre ting, og samtidig ikke så struktureret, så kan selv det at skulle beslutte, om man skal have dug på bordene eller ej til festen, være en hurdle

- Åh, jeg er totalt uforberedt, men jeg skal nok blive klar. Det bliver til sommer engang. Vi skal nok få styr på det.

Sådan sagde sangerinden Oh Land med det borgerlige navn Nanna Øland Fabricius til ugebladet Her og Nu i begyndelsen af maj.

Men selv om der er tale om et sommerbryllup, er den tidligere 'X Factor'-dommer faktisk ikke nået særligt meget længere her næsten to måneder efter:

- Jeg er faktisk ikke ret langt. Det er dødsenshårdt at planlægge et bryllup. Der er så mange ting, man skal tage stilling til. Om man skal have duge på bordene og sådan noget. Men altså, vi har en dato - så meget ved vi, siger Oh Land til Ekstra Bladet i forbindelse med premieren på Cirkus Summarum i Ballerup.

Nanna Øland Fabricius bedre kendt som Oh Land skal giftes med Adi Zukanovic, som hun også laver musik sammen med. Brylluppet skal snart stå, men er slet ikke færdigplanlagt. Foto: Ritzau Scanpix

- Men er det ikke snart? Synes, jeg har læst, at det er her i sommer.

- Jo, det er her i sommer.

- Men så skal der vel inviteres nogle gæster?

- Vi har ikke sådan 'ægte inviteret' endnu. Vi har kun sendt en 'save the date' ud. Vi er bare utroligt ukoordinerede. Vi har så mange ting og skal spille så mange koncerter.

- Men altså, folk HAR reserveret datoen, og så skal vi bare lige have planlagt, hvad vi gør.

Oh Land og eksmanden, Eske, til Cirkus Summarum i Ballerup. Foto: Henning Hjorth

Oh Land troppede op til premiere med sin eksmand, billedkunstneren Eske Kath. De blev gift i 2013 og skilt i 2018.

Sammen har de sønnen Svend.

Men det er ikke noget underligt i, at hun skal giftes igen, selv om hun er rigtig gode venner med sin eksmand, betoner Oh Land, som ser frem til atter at blive smedet sammen med en mand i sit liv.

- Det er altid fantastisk. Du sagde det lidt som om, jeg er blevet gift en million gange - det er jeg jo ikke. Men det er altid specielt, når man har børn sammen, siger hun med reference til hendes forlovede, pianist og komponist Adi Zulkanovic, som har hun toårige Ernst med.