Okman hasteopereret

Den kendte vært Ditte Okman, der er vært på sladdermagasinet 'Det, vi taler om', går lige nu igennem en hård tid.

Hun er nemlig for nylig blevet opereret for celleforandringer i underlivet.

Det skriver Okman i et opslag på Facebook, som Ekstra Bladet har fået lov til at citere fra.

'I løbet af weekenden og i dag har jeg modtaget en masse helt ufattelig søde og omsorgsfulde henvendelser fra lyttere af 'Det, vi taler om'. Jeg fortalte i seneste udsendelse, at grunden til, jeg havde været væk fredagen forinden, var, fordi man havde fundet celleforandringer i mit underliv og desværre af en sådan karakter, at man valgte at operere med det samme', skriver hun i opslaget.

I opslaget fortæller hun, at hun aldrig har fulgt de indkaldelser, hun har fået til at få lavet en smear-prøve og dermed blive tjekket for livmoderhalskræft.

'Hver gang, jeg har fået en indkaldelse, har jeg smidt den i skraldespanden. Hver gang den lå i indbakke, lukkede jeg ned med tanke om, at det var besværligt. Jeg troede, man skulle på hospitalet - og hvorfor skulle lige netop jeg egentlig være i risiko?', skriver hun i opslaget.

Ditte Okmans forløb er endnu ikke afsluttet, men hun er lykkelig for, at hun opdagede forandringerne i tide. Foto: Stine Tidsvilde

Vågnede op

For nylig mødte hun dog influencer og jordemoder Cana Buttenschøn, der for kort tid siden blev ramt af livmoderhalskræft. En sygdom, hun fik konstateret, da hun skulle bringe sin datter til verden.

Cana Buttenschøn fik hurtigt Okman på andre tanker.

'Cana blev lidt skolelærerforarget, og jeg lovede, at NU skulle jeg fandeme nok blive tjekket! Alligevel var det først, da jeg en måned senere læste, at Cana i forbindelse med fødslen af sin datter var blevet diagnosticeret med livmoderhalskræft. Da hun skulle føde opstod svære komplikationer, og man fandt en helt sindssygt stor knude. Først der kom jeg afsted', skriver Okman og fortsætter:

'Desværre var mit resultat heller ikke helt godt - dog ikke kræft. Jeg havde celleforandringer og altså i et stadie, man ikke vil ignorere. Det betyder ikke, at jeg er syg. Det betyder, at der er noget shit, der med vis sandsynlighed kan udvikle sig til kræft, hvis ikke man gør noget ved det. Så det gør man!', skriver hun.

Cana Buttenschøn fik for et par måneder siden konstateret kræft. Siden har hun gennemgået behandling. Foto: Anthon Unger

Allerede dagen efter, celleforandringerne blev konstateret, blev 46-årige Okman opereret, fortæller hun.

'Jeg var enormt ked af det. Jeg var chokeret og vred på mig selv over, at jeg ikke har gjort noget siden 2009 - og samtidig enormt taknemmelig over, at jeg nu gjorde, og at lægerne derfor kan nå at reagere, allerede inden det udvikler sig til det, Cana ulykkeligvis og uvidende har gået rundt med', skriver hun og fortsætter:

'I dag fik jeg så svaret på, om man havde fået det hele med under operationen, og det har man desværre ikke. Der var så til gengæld ingen ubehagelige overraskelser, da man havde undersøgt det nærmere - så jeg er stadig heldig, omend mit forløb ikke kan afsluttes her', skriver hun.

Vil have vaccine I samme forbindelse fortæller Okman , at hun har besluttet sig at for at få den hpv-vaccine, som hun aldrig har fået: 'Jeg har fået utallige mails fra unge kvinder, voksne kvinder og gamle kvinder, der nu vil få bestilt tid til test. Fra mænd, der har mistet deres mødre til netop livmoderhalskræft. Og fra mænd og kvinder, der er taknemmelige for at have fået vaccinen inden for den optimale tidsramme', skriver hun og fortsætter: 'Det har jeg ikke. Men nu får jeg den. Den koster kassen, men når man får udbrud, så er der åbenbart en chance for at forhindre et nyt med hele 50 pct. - også i min alder.'. Derfor har hun i opslaget også en særlig opfordring: 'Min pointe med det her opslag er, at I ikke må være lige så åndsvage som mig. Bestil tid hos din læge til en smear. Den tager seriøst to minutter og er bare en lille blød plastikkost, man fejer med oppe i livmoderen. Man mærker ikke en skid.' 'Men det gør du til gengæld, hvis du sjufter for længe, og som mig først skal have biopsi, derefter opereres. Og det gør du, når man som Cana er helt derude, hvor det faktisk er kræft', skriver hun videre. Vis mere Vis mindre

Ekstra Bladet har været i kontakt med Ditte Okman, der på nuværende tidspunkt ikke har yderligere at tilføje til sit Facebook-opslag.