Oliver Bjerrehuus afslører: Har aldrig sagt nej

Oliver Bjerrehuus har aldrig sagt nej til at deltage i et tv-program, men én ting kan dog få ham til det

Når det kommer til tv, så har Oliver Bjerrehuus prøvet det meste.

'Vild med dans', 'Til middag hos', 'Stjerner i trøjen' og seneste skud på stammen, 'Øen VIP', for bare at nævne nogle stykker.

Og Bjerrehuus har da heller aldrig takket nej tak til et program, det afslører han til Her og Nu.

- Jeg er nogle gange kommet til at stramme det for meget i forhandlingerne, og så har jeg mistet muligheden. Men ellers har jeg ikke sagt nej til noget, siger Oliver Bjerrehuus til ugebladet, hvortil han ligeledes afslører, at penge er en vigtig del af det for ham og ville kunne få ham til at takke nej tak.

- Min kæreste siger: 'Du er så talentfuld, og du lever i din fortid, skat. Du tror stadig, du bor i New York og er model. Du skal lave noget andet - du er så god til mennesker'. Og ved du hvad - det er rigtigt. Det er skønt at ligge som 46-årig og mærke tæerne spjætte for at komme over og tage tyren ved hornene, fortæller Oliver, her med kæresten Sofie Amalie Elkjær. Foto: Tariq Mikkel Khan

Nyt job

Men det er ikke kun tv-programmer, som Oliver Bjerrehuus kaster sig ud i.

Han har for nylig begivet sig ud i et nyt projekt, hvor han har fået de to kasketter kreativ direktør og medejer af firmaet Tanooki, der er et slags kreativt produktionsselskab, der blandt andet laver podcasts og forfatter tekster.

Det var under 'Øen VIP', at tankerne om, at Bjerrehuus ville have et nyt arbejde, opstod, forklarer han i et interview med Ekstra Bladet.

Her havde han nemlig en masse tid til at tænke over livet, og hvad fremtiden skulle byde på.

Olivier Bjerrehuus driver Tanooki sammen med to andre. Ifølge CVR-registret er Bjerrehuus både medejer, bestyrelsesmedlem og en af tre direktører i selskabet, men de såkaldt reelle ejere – altså personer, der har 25 procents ejerskab eller mere af en virksomhed - er hans to makkere, Thomas Feltendahl og Liva Stubbe Teglbjærg.

