Om rollen som skuespiller: - Jeg føler mig nøgen

Det er ikke første gang, at Christopher står foran et kamera, men det er første gang, at han lander sin første hovedrolle. Derfor sidder nerverne denne uge også mere uden på tøjet.

- Jeg føler mig nøgen, siger Christopher om sin første hovedrolle i 'A Beautiful Life', der har premiere 1. juni. Når det kommer til musik, er han ikke i tvivl om, at det han gør er godt. Men denne gang er Bambi kommet på glatis, og derfor er han også spændt på, hvordan filmen bliver modtaget.

- Jeg skulle kæmpe for det. Det var rimelig hardcore. Den allerførste dag trådte jeg mig selv lidt over tæerne, hvor jeg så til sidst blev mere fri i teksten og legede mere med det.

Det var grænseoverskridende

Selvom Christopher i mange år har været vant til at stå på en scene og performe, så er det altså en helt anden sag at skifte mikrofonen ud med et manuskript.

- Det sværeste var repitition. Vi havde en grædescene, hvor jeg græd øjnene ud af krydderen på mig selv, og så skulle vi tage den om igen. Det var et stunt, det kan jeg ikke bare nemt gøre igen, siger Christopher.

Filmen afspejler en kærlighedshistorie, og derfor var der også intime scener, der satte den berømte sanger endnu mere på prøve.

- Det var også super grænseoverskridende. Jeg har brugt lang tid udenfor min comfortzone. Det er en unaturlig og akavet situation, siger Christopher.

Christopher afslører, at han i den grad har fået smag for skuespil, men fortæller også, at han glæder sig til at komme ud og spille de sange, der er med i filmen.

Christopher har skrevet et helt album til filmen, og det er første gang, at han har skrevet musik til et manuskript, og sange som ikke er skrevet ud fra sit eget liv.

- Og det har været megafedt at prøve og meget nemmere, end jeg havde troet, siger han.

