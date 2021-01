Omfattende svindel: Kendte og virksomheder ramt

Politiet: Sådan skal du reagere

Hos Landsdækkende Center for IT-relateret Økonomisk Kriminalitet(LCIK) er man opmærksomme på problemet med svindlere, der plagiere konti med mange følgere.

Det fortæller afdelingsleder Roland Klein.

- Vi ser løbende forskellige måder, hvorpå kriminelle forsøger at tilegne sig de her oplysninger, og der ser vi også, at de på forskellige måder forsøger at udgive sig for at være andre.

- Det er både på mails, på sms og på sociale medier.

Svindlerne lukker ofte de falske konti ned på meget kort tid, fortæller Roland Klein.

- Vi ser hurtigt, at de bliver lukket ned, og de skifter, for så har de ligesom udtømt de muligheder, der er med den fremgangsmåde, og så opretter de en ny, siger han.

Det skal du gøre

- Dem der svindler med det her, gør sig rigtig umage for at gøre det svært at gennemskue. Så det, vi som udgangspunkt råder til, er, at man bruger sin browser til at søge en hjemmeside frem, fremfor at klikke på en annonce eller et link, som man modtager på sms eller mail.

- Vi opfordrer altid til, at man aldrig videregiver personlige oplysninger, for eksempel NemID eller kortoplysninger, og at man er ekstra kritisk, når man bliver spurgt om det, fordi offentlige myndigheder eller virksomheder vil aldrig bede om de oplysninger.

- Skulle man så være derude, hvor man har videregivet det, og bagefter kommer til at tænke, at det måske ikke var en god idé, så er det vigtigt, at man straks går ind og får det spærret og efterfølgende holder øje med sin konto, siger Roland Klein fra LCIK.