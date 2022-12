Onde Ingi fra 'Tinka': - Vi har alle en skyggeside

Ellen Hillingsøs rolle er blevet endnu større i tredje omgang af 'Tinka'-julekalenderuniverset, og hun er vild med at spille en dyster rolle, hvor man skal arbejde med komplekse udtryk og følelser, der kræver inspiration i hendes eget liv

Julekalenderkarakteren Ingi ville være guf for en psykolog.

Først var hun brutal, så blev hun direkte ond, så blev hun mildere, så blev hun småskør, så blev hun ond igen.

- Det er skægt at spille en karakter, der både har det ene og det andet. Det er det, der er sjovt ved at spille skurk. Det er en evig kamp. Det er jo ikke sjovt, hvis en skurk bare er en skurk. Det sjove er, når skurken er i tvivl om det at være skurk. Hvor mørket overtager, siger skuespillerinden bag karakteren Ingi, Ellen Hillingsø, og fortsætter:

- Det er det, der er virkelig inspirerende ved Ingi-karakteren, og lur mig, om der ikke inderst inde er et hjerte af det pureste guld. Et menneske, der ikke har fået den opbakning og omsorg, der skal til, og som har valgt den mørke side.

Ellen Hillingsøs rolle som Ingi er blevet opgraderet i 'Tinka og sjælens spejl', hvor hun er gået fra birolle til en slags hovedrolle. Foto: Cosmo Film/TV 2

Det interessante er kampen

Ingi var en udspekuleret, semiond figur i det første 'Tinkas juleeventyr', mens hun i opfølgeren 'Tinka og kongespillet' viste en blødhed og en menneskelighed.

I den aktuelle 'Tinka og sjælens spejl' er hun - indtil videre i hvert fald - ond igen, og hun er atter gået sammen med den tidligere kong Filias for at tiltuske sig magten igen og få ram på Tinka.

Ellen Hillingsø synes, det er fedt, at hendes karakter hverken er rendyrket god eller rendyrket ond.

- Det interessante ved skurkerollen er kampen indeni. Den gode, der bare er god - det er halvkedeligt. Vi er jo allesammen både det ene og det andet.

- Vi har allesammen en skygggeside, som vi prøver at fortrænge eller prøver at holde væk, men som kommer op, når vi bliver rasende, føler os snydt eller føler os forfordelt. Det er rigtig sjovt - jeg nyder det, fortæller Ellen Hillingsø.

