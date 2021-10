Opdagede kræftknude under tv-program

Esben Dalgaard tabte sig meget under '12 uger i helvede', og det betød også, at han opdagede en knude

Det var deltagelsen i tv-programmet '12 uger i helvede', der endte med at være udslagsgivende for, at skuespiller Esben Dalgaard opdagede, at kræften var vendt retur.

Det fortæller han i sæsonafslutningen af programmet, der sendes på Discovery.

- Jeg har undret mig over min egen energi, det har jeg virkelig, og jeg har også følt mig mere træt, end jeg egentlig kunne forstå. Jeg har simpelthen været grædefærdig, når jeg skulle rejse mig fra en stol, fortæller han i programmet.

Efter Esben havde gennemgået de 12 uger med ekstrem motion og næsten ikke noget mad, havde han tabt sig så meget, at han begyndte at bemærke forandringer ved sin krop, han ikke havde været opmærksom på før.

- Jeg opdager faktisk nogle hævelser i min lyske, og det er nogle hævelser, jeg ikke har opdaget tidligere. Så det at jeg har tabt mig og nu har en fladere mave gør, at der træder nogle hævelser frem.

Tror på det bedste

I programmet bliver skuespilleren meget berørt, da han skal fortælle om, at han er blevet undersøgt på hospitalet, og hævelserne viste sig at være kræft.

- Jeg har haft kræft tidligere i et modermærke i det område, som er fjernet, og jeg har gået til kontrol i mange år, men det er sgu desværre kommet tilbage igen. Det er et chok for mig selv, for min familie og for alle. Det har spredt sig, og det sidder dumme steder - det er noget rigtig møg.

Til Ekstra Bladet har Esben tidligere fortalt, at han er meget optimistisk omkring behandlingen med immunterapi. Selvom han aldrig kan blive rask fra sygdommen, kan behandlingen hjælpe ham til at få flere gode år sammen med sin familie.

- Jeg skal være optimistisk. Min familie er optimistisk. Uden at gå i detaljer så er denne her immunterapi en gamechanger inden for området. Så jeg tror og håber på, at det også virker for mig.

