Opdagede som 11-årig at han var til fyre: - Elvis 'vækkede' mig

Uffe Elbæk fortæller i ny podcast, at det var megastjernen Elvis Presley, der fik ham til at indse som knægt, at han var til mænd, men at han ikke kunne tale med sine brystfikserede venner om det

Politikeren Uffe Elbæk sprang først ud som homoseksuel i en relativt sen alder som cirka 30-årig, hvilket han beskriver i sin biografi 'Et liv', der udkom for nylig.

Her fortæller han, hvordan han længe var forvirret om sin seksualitet og følte sig seksuelt ambivalent, hvorfor han i mange år også datede og havde sex med kvinder, selv om han mest var tiltrukket af det mandlige køn.

Mest af alt fordi han gerne ville have børn.

I virkeligheden har han fra en tidlig alder været til mænd, men han blev først endegyldigt sikker, da han en aprilnat i midten af 80'erne mødte Tage, som han tog med sig hjem.

Små badebukser

En ting, bogen ikke skildrer, er dog, at Uffe Elbæk kun var omkring 11-12 år, da han første gang mærkede på egen krop, at han var til mænd.

Det fortæller han i Radio4-podcasten 'Portrætalbum' - en podcast, hvor en kendt er i studiet til et personportræt, samtidig med at man laver et portræt af en kendt plade i samme moment - i Uffe Elbæks tilfælde historien om Joni Mitchells album 'Blue'.

Her kommer Elbæk ind på en anden kendt sanger, Evis Presley, og nævner ham som 'den person, som vækkede hans homoseksualitet'.

- Da jeg var 11-12 år, da sidder jeg på cowboyrækkerne i biografen i Ry og ser Elvis på Hawaii, altså en film med Elvis i hovedrollen ('Blue Hawaii', red), hvor jeg ser Elvis stå dér med nogle meget små badebukser og Hawaii-skjorte og spille megafed musik og bevæge kroppen på en måde, som jeg ikke havde set mænd bevæge kroppen på på det her tidspunkt. Og whoooow – der var noget energi, der ramte mig, siger Uffe Elbæk i podcasten og fortsætter:

- Men jeg havde jo ikke noget sprog for det – jeg kunne jo ikke snakke med mine kammerater om det. De ville jo hellere snakke om, at 'ej, så du hende med de store bryster?’ Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle navigere i det. Derfor skubbede jeg den del af min identitet foran mig i rigtig lang tid - også FOR lang tid, konstaterer Uffe Elbæk.

Elvis var primært sanger, men fik også succes som skuespiller. Ikke mindst i filmen 'Blue Hawaii' fra 1961- her med filmflirten Abigail spillet af Nancy Walters. Elvis i filmen vakte Uffe Elbæks homoseksualitet til live. Foto: Ritzau Scanpix

Værten i podcasten, Anders Bøtter, nævner herefter, at han altid har vidst, at Elvis Presley kunne vække sexlysten hos mangen en kvinde, men at han aldrig har hørt om, at Elvis har været en gnist for homoseksualitet hos mænd.

Han spørger derfor sin gæst, om man kan sige, at Elvis har været katalysatoren for Uffe Elbæks homoseksualitet.

- Ja, Det var ham, der vækkede mig første gang, ikke? Godt for Elvis, griner Uffe Elbæk.