Operation gik galt: Tissede blod hver dag i en måned

Den seneste tid har været hård for skuespilleren Joel Hyrland, der af mange er kendt som Adam i komikerduoen Adam & Noah.

Det skriver han i et opslag på Instagram.

Her fortæller han, at han især har kæmpet en personlig kamp med sit helbred.

'De seneste to år har været noget af en kamp. Først en pandemi, der var skyld i, at jeg blev ramt både personligt på mine forretninger, og som de fleste af jer ved, også på min tour med Adam og Noah', skriver han blandt andet i opslaget og fortsætter:

'Og da en ulykke sjældent kommer alene, skulle jeg naturligvis også spendere den seneste 1,5 måned inde og ude af hospitalet med operationer og akutte tjek, oveni en tour, bare lige for at pynte lidt på det hele. Det har været smertefuldt, men jeg er okay nu, og det er jeg egentlig bare taknemmelig for', skriver han videre.

I opslaget fortæller han også, at han normalt ikke deler meget ud af sit privatliv på de sociale medier, men at han har valgt at dele ærligt ud om sin sygdom, fordi han ikke vil bidrage til et 'glansbillede'.

Virkelig ubehageligt og smertefuldt

Til Ekstra Bladet fortæller Joel Hyrland videre, at han har været indlagt på grund af problemer med nyresten.

'Jeg blev opereret for nyresten for 1,5 måned siden, men operationen lykkedes ikke. Så jeg fik indopereret et kateter, som jeg havde indtil en ny operation, jeg fik foretaget i sidste uge, hvor det lykkedes at fjerne stenene. Fik dog et nyt kateter igen, som skulle aflaste mine nyrer', skriver han i en besked og fortsætter:

'Det har været et virkelig ubehageligt og smertefuldt forløb. Har tisset blod hver dag i en måned og med et indvendigt kateter har man en konstant tissetrang, samtidig med at man skal drikke tre liter vand om dagen. Har gennemført de sidste shows på vores tour med kateter og smerter og lavet 'Året Der Gak' på TV 2. Det har været noget af en kamp', siger han videre.

Har det bedre

Skuespilleren fortæller, at han nu har det bedre, men at sygdomsforløbet desværre slet ikke er slut endnu.

'Jeg har haft lidt smerter, efter stenene blev fjernet. Jeg havde fire nyresten i højre nyre, og jeg har dog stadig en sten tilbage i venstre nyre ,som de ikke har fjernet endnu', skriver han og fortsætter:

'Jeg skal til scanninger og kontrol i starten af januar igen. Har været plaget af nyresten, siden jeg var 20 år, men det her var en af de slemme omgange og tunge forløb', siger han.

Joel Hyrland er kendt fra Adam og Noah, men snart er duoen fortid. Foto: Mogens Flindt

Ifølge Joel Hyrland er det da heller ikke første gang, at nyresten skaber problemer for ham.

'Mit første forløb med nyresten, da jeg var 20 år, var virkelig slemt. Der blev jeg fejlopereret for blindtarmsbetændelse og har stadig ar fra det. De eksperimenterede med en ny operation dengang, som også gik galt, så har et stort af midt på maven over navlen', skriver han og fortsætter:

'Det værste burde være overstået for nu. Indtil jeg næste gang bliver ramt'.