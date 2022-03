Opereres efter kniv-uheld

'Paradise'-deltageren Sille Nimholm skal opereres i sin finger, efter hun højst sandsynligt har skåret en sene over

– Status på mit liv er, at jeg har stukket mig med en kniv i hånden og nu på ingen måde kan bevæge min pegefinger, skrev Sille Nimholms på sin Instagram-story onsdag.

En ellers fredelig aften udviklede sig til en ubehagelig tur på Hvidovre Hospitals akutmodtagelse efter noget så simpelt som en udskæring af avokado.

- Skaden er sket i køkkenet, så nu får jeg bare endnu en gang bekræftet, at jeg ikke hører til i køkkenet, skrev Sille Nimholm efterfølgende.

Foto: Tariq Mikkel Khan.

Skåret senen over

Kort før midnat kom Sille med en opdatering på sin Instagram, hvor hun oprevet fortæller, at hun højst sandsynligt har skåret sin sene over til pegefingeren, og derfor har fået den i gips og skal opereres.

Hun fortæller sørgmodigt, at hun derfor er nødt til at ændre flere af sine fremtidige planer.

Bliver opereret i dag

Torsdag fortæller Sille Nimholm, at fingeren stadig gør ondt.

- Det går, som det hele tiden har gået med fingeren. Jeg skal opereres klokken 12 i dag, så det venter jeg på, og jeg er selvfølgelig virkelig nervøs for min operation. Jeg synes jo ikke sådan noget er sjovt, siger Sille Nimholm til Ekstra Bladet.

Derudover uddyber hun de planer, som ikke bliver til noget alligevel.

- De planer, som jeg er nødt til at aflyse er bare generelle ting. Og så havde jeg en masse planer med min træningen, og det kommer bare ikke til at ske lige nu, så det er jeg virkelig nede over, siger Sille Nimholm.