Opereret i kraniet

Realitystjernen Philip May har tidligere fortalt om sin traumatiske fortid under sin udsendelse til Afghanistan, hvor han har kastet håndgranater og skudt med våben, der har slået hans venner ihjel.

Nu er han nået til et punkt i sin rejse, hvor han er klar til lukke kapitler i fortiden og se fremad.

Derfor har han taget den beslutning at få opereret fragmentet, han fik i baghovedet under sin udsendelse, ud. Det skriver han på sin Instagram.

Da Ekstra Bladet fanger Philip May over telefonen, har han stadig ondt i hovedet og kan derfor kun knytte en kort kommentar til operationen.

- Da vi lavede ‘Krigens Reality’, var vi ude at få tjekket mit baghovedet, hvor vi fandt fragmentet. Jeg stod lidt i den situation, at hvis jeg skulle MR-scannes, så kunne jeg ikke, fordi jeg havde denne her magnetisme i baghovedet, og derfor skulle den fjernes, siger Philip May.

Den skal bruges som hyldest

Philip May har i mange år levet med granatsplinten. Derfor følte han også, at den var blevet en del af ham. Men med tanke på, at det ikke var muligt at MR-scannes, blev der ikke sat spørgsmålstegn ved, at den skulle fjernes.

Det var en forholdsvis ukompliceret operation, der gik som forventet.

- Jeg havde valget mellem narkose eller uden, og jeg tog den uden narkose. Det tog en halv times tid, hvor de gik ind til kraniet og skar den ud. Det var ukompliceret, men stadig i hovedet, så det var nok mere på det følelsesmæssige plan, at jeg var påvirket, siger Philip May.

Selvom Philip May nu er glad for, at fragmentet er væk, og operationen er gået godt, sidder han stadigvæk tilbage med en ambivalent følelse.

- Det betød jo meget for dig, da det er et fragment, der symboliserer, hvad der skete med dine soldaterkammerater. Hvad skal der ske med det nu?

- Det fragment var med til at slå mine kammerater ihjel, men jeg har det stadig tæt på mig, og det står på bordet lige nu. Det er noget, der skal bruges til at hylde dem på en eller anden måde. Om det så bliver som et smykke eller andet, hvor jeg kan få placeret oplevelsen et godt sted. Jeg skal ikke have det helt tæt på mig, det bliver for underligt og virkeligt, siger Philip May.

