Opereret igen: - Et spørgsmål om liv og død

Louise Houvenaeghel er meget taknemmelig for at være i live efter en hård omgang sygdom, som har krævet to hasteoperationer og et liv med stomi

Mandag er det præcis 14 dage siden, designer og iværksætter Louise Houvenaeghel fik sin stomi.

Louise blev hasteindlagt og opereret i to omgange på grund af stærke mavesmerter, der viste sig at være forårsaget af et hul i tyktarmen. Selvom den første operation var gået godt, og hun var sluppet for stomien, skulle det hurtigt vise sig, at Louise ikke skulle slippe så let.

Dagen efter havde hun nemlig meget kraftige smerter, og derfor måtte hun lægge sig under kniven igen, men denne gang vågnede hun op med en stomi. Et forløb, der har vendt op og ned på hendes liv.

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg er rigtig ked og træt af situationen. Ja, det har ramt mig, det er der ingen tvivl om, siger Louise til Ekstra Bladet.

Hun indrømmer, at det ikke var drømmescenariet at vågne op med en stomi som følgesvend, men alternativet var værre.

- Når man godt ved, at det er et spørgsmål om liv og død, så giver det lidt sig selv. Hvis jeg ikke fik det gjort, ville jeg dø af det, så bliver man glad for sådan en fætter lige pludselig. Så er stomien pludselig en gave, fortsætter hun.

Louise skal kun have stomi, indtil hendes tyktarm bliver rask igen, og det gør det hele lidt nemmere, påpeger hun.

Louise Houvenaeghel har altid været taknemmelig for livet, men er det helt klart mere nu som et resultat af sin sygdom, der kom ud af det blå. Foto: Henning Hjorth

Louise fortæller videre, hvordan sygdommen ramte hende ud af det blå, hvilket har efterladt hende med et chok, som hun stadig bearbejder.

- Vi skulle til at grille, og jeg skrev til min kæreste, at han skulle hente noget med fra Brugsen, og kort tid efter skrev jeg til ham igen, fordi jeg havde de vildeste smerter, siger hun og tilføjer, at der gik lang tid, før lægerne fandt ud af, hvad hun fejlede.

Dernæst blev hun opereret for at lappe hendes tyktarm sammen, men da den sprang op igen, var der ingen vej uden om stomien.

- Jeg besluttede mig meget hurtigt for, at det her ikke skulle være noget, jeg holdt hemmeligt, for det kan ikke være rigtigt, at man skal holde noget hemmeligt, der har reddet mig.

Louise er blæst helt bagover af den modtagelse, hun har fået på sin instagramprofil, efter at hun har delt sine op- og nedture med de knap 24.300 mennesker, der følger hende på det sociale medie.

- Jeg er så rørt over alle de beskeder, jeg modtager fra ikke blot folk med stomi, men også fra sundhedspersonale, der har med patienter som mig at gøre. Jeg modtager så meget kærlighed, fortæller hun rørt.

Men når det så er sagt, indrømmer hun, at der skal gå noget mere tid, før hun føler sig stærk igen.

- Det er to skridt frem og et tilbage. Heldigvis ved jeg, at det går den rigtige vej, og at jeg finder mig selv igen.