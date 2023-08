Opfordrer til nøgenhed: - Det står jeg ved

Skal du have en præmie, skal du smide tøjet.

Cirka sådan lød det fra Stig Tøfting til årets Smukbold på Smukfest i Skanderborg onsdag.

For inden danske kendisser og almene festivalgængere skulle kæmpe mod hinanden i årets strandhåndboldsturnering, så ville Tøffe se mere hud.

Da Ekstra Bladet møder ham efter kampene, fortæller den tidligere professionelle fodboldspiller, at det skaber fed stemning, at folk ikke er så blufærdige.

- Det er da bare god lir. Det er løssluppen stemning, og folk er glade og tilfredse med tingene, siger Stig Tøfting.

Ligeglad

Dog anerkender han, at det nok ikke er alle, der er helt enige med ham.

- Det er klart, de krænkelsesparate kan jo godt komme med et eller andet negativt omkring det, men prøv og hør, det er jeg ligeglad med, siger han.

Stig Tøfting var svært begejstret for de nøgne mennesker på banen. Foto: Per Lange

Man bliver hyldet

Det er ikke længe siden, at Smukfest kom med en kærlig opfordring til de danske medier og anmeldere: Det handler ikke om kroppen, påklædning, udseende eller lignende, når man anmelder artisterne på scenen.

Sagt med andre ord: Smukfest er ikke et sted, hvor vi koncentrerer os om kroppen og udseendet.

Men til Smukbold på KærligHeden er det en anden sag.

I hvert fald, når man spørger Stig Tøfting

- Altså der er jo ikke rigtig nogen, der bliver anmeldt her. Der er alle velkommen til at smide tøjet, og man er, som man er, siger han og fortsætter:

Der var godt humør hos den tidligere fodboldspiller til onsdagens Smukbold. Foto: Per Lange

- Nogen er lidt mere spændstige end andre, men der er ikke nogen, der bliver nikket over det. Så alle bliver hyldet for at løbe ind, og der er ikke nogen, der bliver tvunget til at løbe ind.

Og så understreger den tidligere fodboldspiller, at han ikke har i sinde at stoppe med at opfordre de unge til at smide klæderne.

- Jeg opfordrer til det. Det står jeg ved.

Også i 2019 smed folk tøjet, da Tøffe opfordrede dem til det. Foto: Aleksander Klug

Vil ikke selv

Men hvis man møder op til Smukbold næste år med den forhåbning om, at Tøffe tager del i sagerne og smider t-shirten, så kan man lige så godt spare den tur.

Det er ikke sandsynligt.

- Det kommer jeg ikke til, siger han grinende og fortsætter:

- Det er der ikke nogen, der vil synes, er hverken sjovt eller spændende at kigge på. I kan jo godt se bulerne på min trøje.