Oplever diskrimination: - Det er jo vanvittigt!

Sanger og tidligere deltager i 'Den store Bagedyst' Jasmin Gabay kunne for nylig dele den glædelige nyhed, at hun skal være mor.

Det lader dog ikke til, at alle deler hendes glæde.

På Instagram har den vordende mor delt sin indignation over den måde, hendes graviditet er blevet modtaget på i musikbranchen.

'Efter jeg fortalte, at jeg var gravid, har jeg nemlig modtaget flere mails om, hvorvidt jeg nu så også kunne spille de gigs, jeg har kontrakt på', skriver hun og tilføjer:



'Selv-fucking-følgelig kan jeg spille mine jobs!! Med mindre jeg er blevet kørt ned eller corona overtager igen, så kan jeg sgu da spille mine jobs. At nogen måske synes, det er usexet med en gravid sanger, er så en anden snak. Men det er nu engang sådan, at det stadig er kvinder, som skal gro og føde de børn, så det tænker jeg på en eller anden måde, at vi må bære over med', skriver hun videre.

Til Ekstra Bladet fortæller hun, at beskederne har gjort hende dybt forarget.

- Jeg kan jo blive kørt over i morgen, det kan jeg ikke gardere mig imod. Men at man overhovedet skriver og sætter spørgsmålstegn ved, om jeg kan varetage de jobs, jeg skrevet kontrakt på - at den debat overhovedet skal finde sted i 2021, det er jo vanvittigt!, siger hun.

Gammeldags

Hun ønsker ikke at pege fingre af nogen specifikt, men hun vil gerne bruge sin platform på Instagram til at sætte fokus på vilkårene for kvinder i branchen.

- For det første er jeg jo for gammel til at lave musik, og så er jeg også gravid, og når man er gravid, kan man ikke lave PR eller musikvideoer, får man at vide.

- Hvis man siger det, taler man jo ind i en gammeldags forestilling om gravide kvinder som noget, der er ulækkert at se på. Vi er for helvede i 2021, siger hun.

Jasmin Gabay får stor opbakning i kommentarsporet på sit opslag. Blandt andre Louise Kjølsen aka Twerk Queen har udtrykt sin enighed. Herses de to til Zulu Awards 2020. Foto: Anthon Unger

Jasmin Gabay kan da også garantere, at hvis ikke coronaen sætter en stopper for det, vil hun være at finde på landets koncertscener til efteråret.

- Min mand tager barslen, så det bliver ikke noget problem, siger hun.

Jasmin Gabay kom i finalen i 'Den store bagedyst' i 2018, men har i mange år arbejdet som sanger og arbejder nu på at udgive sin egen musik.

