Opløst i tårer: En svær beslutning

I otte år har Ditte Julie Jensen været selvstændig i kagernes verden.

Siden hun i 2015 deltog i 'Den store bagedyst', har hun opbygget en virksomhed med kagegrej, et onlineunivers med opskrifter og et bagestudie på en eksklusiv adresse i Bredgade i København.

Ved årsskiftet meddelte hun, at hun ville lukke sit ellers nybyggede studie med adskillige ansatte ned, og nu skærer hun endnu en bid af sin forretningskage.

Det er onlineuniverset, der nu får kniven.

På Instagram fortæller Ditte Julie Jensen i et tårevædet opslag om den svære beslutning.

'Nogle gange skal vi lukke en dør, for at en ny kan åbnes', skriver hun blandt andet til videoen, hvori hun fortæller om lukningen.

Annonce:

'Jeg har derfor valgt at lukke Klub Ditte Julie. Det har været en svær beslutning! Jeg gør intet uden at have hjertet 100 procent med mig, derfor gør den også ondt. Alle I vidunderlige brugere af Klub Ditte Julie, I fik en mail i morges. I er opsagt, men vil forsat have adgang til alt indhold lidt endnu' skriver hun.

Ny retning

Ditte Julie Jensens fokus vil nu være på hendes serie af bagegrej og på et nyt forretningsben, der fortsat er hemmeligt, men som åbner til september.

Da Ditte Julie Jensen i starten af 2023 valgte at opsige sit lejemål i Bredgade, var det blandt andet for at tiltræde stillingen som branding- og housemanager i Mia Wagners Female Founders House.

Efter bare tre måneder i jobbet valgte Ditte Julie Jensen dog at sige op.

Annonce:

'Det kræver mod at turde stå op for sine kerneværdier, eller det kræver indsigt at kende dem. Jeg har gået og følt, at jeg ikke var tro mod mig selv, og at jeg ikke talte min sandhed eller lyttede til min sandhed. Derfor har jeg valgt at opsige min stilling hos Female Founders House. Jeg har måttet mærke ind i, hvad jeg gerne vil stå for, og hvad jeg gerne vil, og derfor havde jeg sidste arbejdsdag i torsdags', meddelte Ditte Julie Jensen i foråret på sin Instagram-profil.

Ditte Julie Jensen fortalte dengang, at hun søger i en anden retning end bagningen fremover.

- I december blev jeg uddannet metakognitiv coach, og lige nu er jeg i gang med uddannelsen som spirituel entreprenør. Så det er den vej, jeg bevæger mig.