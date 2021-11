Opråb: Stop shaming!

Det seneste stykke tid har covid-19 været på fremmarch igen, og de kendte er ikke undtaget i den sammenhæng.

En række kendisser er også blevet ramt af corona, og nu viser det sig, at danseren Mie Moltke er en af dem.

Det oplyser hun i et opslag på sin Instagram-profil, hvor hun samtidig giver en opsang til dem, der har været efter hende i forbindelse med sygdommen.

'Efter to uger i sengen er det vidunderligt at være ‘ude’ igen. Men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget! Jeg har lært meget!,' skriver hun og fortsætter:

'Bekendtskab med corona, mærket shaming og frygt fra andre: 'Hvem har du smittet, hvordan er du syg'... er det din 'egen skyld' ... Mange langt ude ting i en tid, hvor splittelse og fordømmelse står ret højt hos mange!'

'Det kan jeg garantere ikke giver noget godt! Shaming omkring corona er frygteligt! Bare send kærlighed til folk! Kun! Uanset!,' lyder opfordringen.

Den 40-årige tidligere 'Vild med dans'-stjerne har dog også oplevet fordele ved at ligge i sengen i hele 14 dage, for der har både været masser af tid til at se serier, komme helt ned i tempo og mærke det nære, fortæller hun.

'Nyd jeres dag ... her med bitte små skridt ud i verden igen! Og det er dejligt!', afslutter Mie Moltke opslaget.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Mie Moltke, men det har i skrivende stund ikke været muligt.