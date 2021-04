Opsang fra Annette Heick: Ungdommen er blevet svigtet

Annette Heick synes, at ungdommen har betalt en høj pris under corona

Sanger og tv-vært Annette Heick brød torsdag helt sammen i DR-radioprogrammet 'Tal til mig', da snakken faldt på de unges situation under coronapandemien.

- Jeg synes, vores unge mennesker har betalt så kæmpehøj en pris. Og jeg synes, de er blevet svigtet helt sindssygt, lød det fra 49-årige Heick.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Annette Heick, der fortæller, at hun synes der ligger et kæmpe ansvar på de unges skuldre, hvilket hun har svært ved at være vidne til.

Ifølge Annette Heick har de unge måtte give afkald på alt for mange vigtige ting, der følger med ungdommen - ting, hun selv havde glæde af som ung.

- Det er så galt prioriteret. Hele den symbolske værdi er så forkert. Især dem, der går i 2. og 3. g. Vi har taget så meget fra dem. Vi har fodret dem med mistillid, siger Annette Heick og pointerer, at i provinsen, hvor hun selv bor, tager de unge ansvar.

- Symbolikken er 'fuck jer, I finder nok en løsning'. Vi kan ikke være det bekendt. Det gør mig så ondt. Logisk sans er flyttet hjemmefra. Alt, hvad der hedder logik er flyttet til månen.

Misvisende og løgnagtigt

Hun kan ikke genkende det billede, der tegnes af de unge i samfundet. Hun ville selv ønske, at de unge var mindre artige og gik på barikaderne.

- Det er misvisende og et løgnagtigt billede, der er blevet fremstillet af de unge. Jeg kender ikke nogen unge mennesker, der bare har været ligeglade.

- Vi har lagt et kæmpe ansvar over på de unge mennesker. Det må virkelig tage pusten fra dem. Det er dem, der skal bære den her byrde og høre på os, der glæder os over, at vi kan komme på bar og stadion. De vil bare gerne i skole, siger Anette Heick.

For Annette Heick er det helt uforståeligt, at der ikke har været mere fokus på de unges trivsel og læring i skolen, og hun mener, at det er helt forkert prioriteret.

- Jeg gik selv med mit barn i skole på Teams. Så sidder man og kigger i en skærm hver dag. Det er da det mest demotiverende og forfærdelige, jeg nogle sinde har prøvet. Jeg var da ved at falde i søvn, siger Annette Heick.

- Jeg tør slet ikke tænke på de familier, der har færre ressourcer, end vi har. Mine børn er meget priviligerede, og de har det virkelig svært.

Slip ungdommen fri

Annette Heick er ikke den eneste, der synes, at de unge er blevet svigtet under coronapandemien. 'X Factor' dommer Thomas Blachman har også tidligere påpeget, at de unge har lidt et enormt tab.

- Vi har lært siden folkeskolen, at vi skal passe på de sårbare, men nu er det de unge, der skal passes på, de ender som blege hensynsmaskiner. Det kommer til at få uoverskuelige konsekvenser, hvis vi ikke får sluppet ungdommen fri, udtalte Thomas Blachman dengang til Ekstra Bladet.

