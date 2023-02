Opsiger overenskomst: Forhandlinger i hårdknude

Det er i den grad blevet sparetider på Dragsholm Slot og restauranterne Brdr. Price og A Hereford Beefstouw.

I en pressemeddelelse oplyser fagforeningen 3F, at de ovennævnte restauranter - med undtagelse af Hereford-restauranten i Aarhus - har valgt at droppe deres overenskomst med 3F.

I stedet foreslår restauranterne ifølge 3F en aftale, hvor lønstrukturen ændres. Det betyder ifølge 3F's beregniner, at de fuldtidsansatte ufaglærte tjenere går 30 procent ned i løn, hvilket svarer til knap 11.000 kroner om måneden.

Til Ekstra Bladet oplyser 3F, at der i øjeblikket er i alt 87 ufaglærte tjenere ansat fordelt på de pågældende restauranter.

- Vi er noget rystede. Særligt ovenpå den situation, vi står i generelt i samfundet, med inflationen, siger Peter Lykke Nielsen, der er forhandlingsleder for 3F.

Kokke får mere

Peter Lykke Nielsen forklarer, at de faglærte medarbejdere ifølge deres beregninger står til en lønfremgang, hvis fagforeningen går med på restauranternes forslag til en ny overenskomst.

- De foreslår, at de vil give faglærte tjenere og kokke et tillæg på 800 kroner mere om måneden, siger han og fortsætter:

- Derudover lægger de op til en ændring i vagtplansstrukturen for alle ansatte, så man mister otte friweekender på et år. Alle går således fra at have 20 friweekender om året til 12. Så samlet set og i lyset af inflationen, kommer alle til at opleve forringelser i løn og arbejdsvilkår.

Ifølge 3F fik de i november besked om, at restauranterne ville opsige deres overenskomst. Men forhandlingerne mellem partnerne er nu brudt sammen, forklarer Peter Lykke Nielsen.

- Er I villige til at give indrømmelser, hvis forhandlingerne genoptages?

- Vi er altid villige til at finde på kreative løsninger, så vi så vidt muligt kan opretholde vilkårene for vores medlemmer, men vi må sige, at det forslag, der ligger på bordet nu, er så langt fra skiven, at det er svært at se, hvordan vi kan nå til enighed, siger han.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Adam Price, som dog henviser til talsperson Katia Østergaard. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Forhandler på livet løs

Meldingen om kuldsejlede forhandlinger vækker dog undren, da Ekstra Bladet kontakter den modsatte part, som er repræsenteret ved talsperson Katia Østergaard.

- Jeg kan forstå, forhandlingerne om overenskomst er brudt sammen. Kan du uddybe det?

- Nej, det overrasker mig at høre. Vi sidder i forhandlinger med 3F, som det er lige nu. Vi har mødtes en gang og givet et oplæg, og vi skal mødes med dem igen.

- Hvorfor går 3F så ud nu med en pressemeddelelse om, at I har droppet overenskomsten?

- Ved du hvad, det er jeg faktisk lige så spørgende overfor, som du er. Jeg må simpelthen sige, at jeg aner det ikke. Jeg ved det simpelthen ikke.

Ny overenskomst

Katia Østergaard oplyser, at det er rigtigt, at man har droppet overenskomsten, men at det skyldes, man vil helt ud af den gamle overenskomst for at tegne en ny, lyder det fra Katia Østergaard.

- Men det er jeres klare mål, at man skal have en ny overenskomst inden 1. marts?

- Ja, absolut. Og det har vi skrevet helt tilbage i november måned, da overenskomsten blev opsagt. Det fremgår meget tydeligt, at vi ønsker en ny overenskomst, som kan træde i stedet. Men vi har også gjort det klart, at der er nogle ting, som der skal gøre op med - ellers er man simpelthen ikke levedygtige på sigt.

- En meget stor ting, som ligger og sådan set altid har været en udfordring for restauranter, det er, at der ikke skelnes mellem lønninger til en ufaglært og en faglært.

- Så jeres nye overenskomst vil betyde en lønnedgang for ufaglærte?

- Den vil betyde en anden lønstruktur. Det er en lønstruktur, som har en klar forskel mellem det at være ufaglært og faglært, siger Katia Østergaard.

Hun oplyser, at det ikke betyder noget for de nuværende medarbejdere, da man ifølge Katia Østergaard har givet alle en garanti for, at de fortsætter på samme lønvilkår, som de altid har haft.

Til Ekstra Bladet oplyser 3F dog, at man ikke stoler på, at den garanti vil blive overholdt.