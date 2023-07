Opsigtsvækkende udmelding: Vil holde dragshows

Pia Kjærsgaard mener, det godt kan tage overhånd med 'alt for meget bøsse, drag og gejl'.

Men sådan har den nuværende formand i Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, det øjensynligt ikke.

I en overraskende udmelding på Facebook inviterer formanden nemlig dragqueens og transkønnede til at komme og lave shows på Bakkens Hvile.

Det sker i kommentarfeltet under en artikel, der beskriver, hvordan skønhedskonkurrencen Miss Italy har bandlyst transkønnede kvinder fra at deltage i konkurrencen.

'Bravo. Der er kun to biologiske køn. Naturligvis!! Lav dog en selvstændig konkurrence for drags. De må gerne låne Bakkens Hvile', skriver han.

Transkønnede Rikkie Kollé skal repræsentere Holland ved Miss Universe senere på året. Foto: Piroschka van de Wouw/Ritzau Scanpix

'De kan bare ringe'

Til Ekstra Bladet forsikrer han, at den er klappet af med hans kæreste Dot, der ejer Bakkens Hvile.

- Der er højt til loftet i Bakken Hvile. Vi har fire skønne kvinder på scenen torsdag, fredag og lørdag, og der går ikke noget af os ved at have nogle mænd i kjoler om søndagen. De kan bare ringe'.

Hvilken type arrangement har du forestillet dig?

- Vi er meget åbne. Hvis der kommer nogle enkelte smukt udklædte herrer i drag og laver et fedt show, så vil jeg elske det. Jeg vil nok passe baren. Det plejer jeg.

Ville nyde det

Og selvom den tidligere formand i Dansk Folkeparti ikke er kæmpefan af drag og gejl, så er Morten Messerschmidt sikker på, han vil nyde det.

- Skal det være en skønhedskonkurrence som Miss Universe, eller er det danseshow, de her dragqueens skal optræde med?

- Det er vel en skønhedskonkurrence, hvor mænd kan optræde som kvinder. Hvis der er et stort behov for det, kan man jo lave en selvstændig konkurrence.

- Er det en konkurrence du ville nyde at overvære?

- Ja, jeg er som sagt bartender, når syngepigerne er på, så hvorfor skulle jeg ikke også være det, når der er herre med i en kvindeskønhedskonkurrence? Det ville jeg ikke afholde mig fra.

Miss Spain i 2018, Angela Ponce, var den første transkønnede deltager ved Miss Universe nogensinde. Havde hun været fra Italien, kunne hun ikke vinde den nationale titel. Foto: Gemunu Amarasinghe/Ritzau Scanpix

Ingen aldersgrænse

Igennem foråret var der en del debat om, hvorvidt dragshows kunne være egnet underholdning for børn. Men Morten Messerschmidt er ikke bange for, at det skulle være et problem.

- Skal der være en aldersgrænse for publikum?

- Det ved jeg ikke. Så længe man er i følgeskab med nogle, der tager ansvaret for det. Det plejer ikke at være et problem. Vi har haft folk til syngepige-shows, som måske var under 18, Men man skal måske nærme sig de voksne år for at forstå, hvad der sker. Og hvis man skal på scenen, skal man nok være 18.

- I Miss Italy og i Miss Universe er det jo transkønnede kvinder, der stiller op i en skønshedskonkurrence. Hvorfor tror du, de skulle have en interesse i at lave dragshows, hvor det traditionelt er mænd, der klæder sig ud som kvinder og optræder? Det er jo ikke det samme.

- Det behøver heller ikke være dragshows. For min skyld kan det være begge dele. De kan komme, som de føler sig. De er velkomne, uanset om de kommer som drags eller som kvinder, der biologisk er mænd. Bare det er på lige vilkår.