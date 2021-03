Optagelser droppet: - Det er ærgerligt

I starten af januar kunne Ekstra Bladet på baggrund af en intern mail sendt til medarbejderne på Nordisk Film TV afsløre, at den populære tv-vært Jes Dorph-Petersen var blevet fyret fra selskabet og dermed fjernet som vært på TV2.

Det skete efter en ekstern advokatundersøgelse af sager om sexisme og sexchikane på TV2.

Det kostede ham til at starte med jobbet som vært på 'Go' aften LIVE', og siden stod det også klart, at MeToo-sagerne også kostede 61-årige Dorph-Petersen jobbet som vært på en dokumentar, der var i støbeskeen og produceret af Deluca Film, og som siden skulle sendes på TV 2.

Anklagerne mod Jes Dorph-Petersen drejer sig om to sager fra henholdsvis 2001 og 2003 og kommer fra to kvindelige tidligere praktikanter.

Den ene har forklaret, at hun tilbage i 2001 blev inviteret hjem til Jes Dorph-Petersen af en fælles kollega, og under besøget skulle Jes Dorph ifølge kvinden have lagt en hånd over hendes mund og presset hende ned på en briks, hvor han angiveligt tiltvang sig sex med hende.

Den anden kvinde forklarer, at hun i 2003 var på et lignende besøg hos Jes Dorph-Petersen med en mandlig kollega. De to mænd lagde ifølge kvinden op til sex, men ifølge hendes forklaring afviste hun.

Jes Dorph-Petersen har igennem hele processen nægtet anklagerne, og han har siden klaget til Advokatrådet og Datatilsynet, fordi han føler sig uretfærdigt behandlet i forbindelse med den interne advokatundersøgelse.