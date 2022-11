Optagelser udskudt: - Jeg er ikke så Putin-glad

Det er aldrig sjovt, når drømme går i vasken, og en af de helt store er netop blevet revet fra skuespiller og tv-vært Pelle Emil Hebsgaard.

På den røde løber forud for Ekko Shortlist Awards 2022 i weekenden fortalte en ærgerlig Pelle Emil Hebsgaard til Ekstra Bladet og resten af den fremmødte presse, at han for ganske nylig måtte modtage en ærgerlig besked.

- Jeg skulle starte optagelser på mit drømmeprojekt. En kæmpe dramaserie, hvor vi skulle optage i hele Europa, og det skulle starte om en uge. Men jeg har lige her for lidt tid siden fået en melding om, at vi har udskudt det. Simpelthen et helt år. På grund af krig, krise, mangel på ressourcer og forsikringer, der ikke vil dække, fordi vi netop har krig, fortalte han og tilføjede:

- Så jeg er ikke så Putin-glad lige p.t.

Annonce:

Galt eller genialt

Helt skidt står det dog ikke til for Pelle Emil Hebsgaard, der fik sat sit management i sving med at fylde kalenderen, da ærgrelsen havde lagt sig.

- Jeg skal lave en røvfuld julefrokoster i december, og der er en masse bolde i luften i 2023, som enten kan gå helt genialt eller helt galt. Så Claudia og jeg har bare valgt at sige, at 2023 er et megaspændende år, sagde han med henvisning til sin hustru, professionel danser og tøjdesigner Claudia Rex.

Pelle Emil Hebsgaard og Claudia Rex blev gift i 2018. Foto: Henning Hjorth

Også hun kunne afsløre over for Ekstra Bladet, at hun har nok at se til. Dog ikke mere, end at hun godt kunne se sig selv ved dommerbordet til næste års 'Vild med dans'.

- Det ville jeg elske. Det har jeg tid til, sagde Claudia Rex med et grin og fortsatte:

- Det ville være megafedt, men det er nogle rimelig stærke personer, der sidder på de pladser, så det bliver nok svært at få skubbet dem til side.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Annonce:

Der er kæmpe forskel i lønningerne, når de kendte træder ind på dansegulvet i TV 2's fredagsshow. Flere tidligere deltagere afslører her, hvilken hyre de fik. Læs mere her: Vilde lønninger: Det tjener de på 'Vild med dans'