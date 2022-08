Optimistisk 'Anden': Tror det sker

Smukfest er ikke kun stedet for musikalske overraskelser.

Da Ekstra Bladet møder Anders 'Anden' Matthesen i backstage-området, hvor han befinder sig, fordi han skal optræde på søndag, har han sin egen lille overraskelse med.

For mens han før har åbnet døren på klem for en 'Ternet Ninja 3', så fortæller han nu, at arbejdet er godt i gang, og at han forventer det sker - uden at han dog vil love noget.

Adspurgt om han kunne finde på at genoplive karakteren Terkel, lyder svaret nemlig:

- Terkel nej, Ternet ja. Terkel er slut for mange år siden, det synes jeg ikke, vi skal tage op igen, men Ternet, der prøver jeg da at lave en tre'er. Jeg har en pissefed idé og en skidegod historie, som jeg skriver på nærmest dagligt, men jeg har ikke fundet skelettet i kridtlaget endnu. Jeg pensler, siger han med et smil.

'Anden' til gallapremieren på 'Ternet Ninja 2' i Imperial i august 2021. Foto: Jonas Olufson

Annonce:

Kæmpe pres

Begge de hidtidige 'Ternet Ninja'-film har solgt over 900.000 billetter i biografen og har derfor været gigantiske succeser.

- Hvor meget tænker du over det forventningspres, der er i at lave en tre'er?

- Jeg anerkender det, jeg ved, hvad folk forventer, og jeg vil også gerne levere det. Men jeg ved også, hvor skuffede de kan blive, hvis ikke det er bedre end etteren og toeren. Derfor ved jeg også, at presset ikke er større end, at hvis jeg ikke kan mærke, at historien er der, så lader vi være, siger han og fortsætter:

- Jeg kommer ikke til at udgive den, fordi der ligger en aftale, eller fordi der er penge i lortet. Den skal sidde der. Jeg har allerede hovedet og halen, men jeg mangler nogle af midterknoglerne. Det driller lidt, men jeg vil sige, at det ser lovende ud. Jeg skal bruge efteråret på at skrive, mens jeg turnerer.

Allerede i næste uge tager 'Anden' nemlig på turné med sit nye show, 'JOKES – fra en hvid, straight mand'.

Annonce:

- Jeg kan godt lide presset. Jeg kan jo bare lade være med at sige, om der kommer en tre'er, men jeg bruger også presset til at give mig selv den pistol for panden, jeg godt kan lide.