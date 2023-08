Ottesen afviser pure: Kommer ikke til at ske

Tidligere på sommeren gjorde den danske tennisstjerne Caroline Wozniacki comeback som professional tennisspiller ved at genoptage sin karriere.

Den 32-årige sportsstjerne indstillede karrieren i 2020, men hendes comeback her i 2023 er ikke noget, der har fået det til at krible i svømmefødderne hos 35-årige Jeanette Ottesen, der selv indstillede sin karriere som professionel svømmer i 2021 med over 100 medaljer på cv'et.

- Absolut ikke, absolut ikke griner hun og fortsætter:

- Jeg fik malket min karriere godt og grundt, synes jeg.

Hun forstår dog godt, at Caroline Wozniacki har fundet sin ketcher frem fra hylden igen.

- Jeg prøvede også et comeback, efter jeg havde fået et barn. Jeg kan godt forstå, hun gør det. det er sejt, at hun gør det. Og hun kommer garanteret til at få kæmpesucces med det, det er jeg ikke i tvivl om.

Annonce:

Og skulle man alligevel sidde tilbage som svømmefan og nægte at tro på Ottesens ord, gjorde hun det klart for bageste række en ekstra gang:

- Jeg er færdig. Jeg er 100 procent færdig med vandet, det er jeg.

Det var en følelsesladet Jeanette Ottesen, der i 2021 tog sin sidste svømmetur som professional, da hun sammen med Julie Kepp Jensen, Pernille Blume, Signe Bro svømmede i finalen i 4 gange 100 meter fri. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Viste ny kæreste frem

Jeanette Ottesen bruger i øjeblikket i stedet sin tid på at være forelsket.

Således havde hun sin nye kærlighed med foran pressen for første gang ved tirsdagens premiere på 'Gran Turismo'.

Netop en filmpremiere passede da også parret godt, fortalte Wahlgreen til de fremmødte journalister.

- Det er et lidt 'mellow' arrangement, så psykologisk var det rarere for mig, siger han og fortsætter med et grin:

- Det føles okay, I har ikke gjort mig noget ondt endnu.

Christian Wahlgreen kunne desuden fortælle, at han arbejder i finansverden, at de to turtelduer har dannet par i omtrent fem/seks måneder, og at de for nu stadig bor hver for sig.

Annonce:

Afslørede hemmelighed

Svømmedronningens kæreste ville dog helst ikke svare på, om han selv havde børn, ligesom Jeanette Ottesen, der har to børn med sin eksmand.

- Alt det der vælger jeg at holde for mig selv, sagde hen til den fremmødte presse.

Men der gik dog kun ti sekunder, før Jeanette Ottesen fik afsløret, at hendes nye kæreste altså har et par børn, da hun blev spurgt til, hvordan parret har brugt sommeren sammen:

- Vi har hver i sær holdt mere med vores børn. Og så har vi holdt ferei sammen. Christian er halvt italiener, så han har vist mig lidt af italien. Det har været rigtig dejligt. Vi havde lig ene uge for os selv uden børn, hvor vi lige kunne dyrke os. Der er ret meget knald på i begge vores liv. så det var dejligt at trække stikket og bare være os.

Sammen med sin eksmand, Marco Loughran, har Jeanette Ottesen datteren Billie-Mai fra december 2017 og sønnen Harley, der kom til verden i 2022.