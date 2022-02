Oven på voldsomme operationer: Deler hård diagnose

Den folkekære skuespiller og filminstruktør Erik Clausen har haft sit at se til på det sidste.

Det deler han på det sociale medie Facebook.

Her skriver skuespilleren, at han har været gennem flere operationer, efter at han er faldet på cykel.

'Jeg er tilbage igen med røde kinder og vand i håret. Jeg har været på en slags rejse, som jeg håber er overstået. Jeg faldt på cyklen og brækkede hoften. Operationen gik fint. 'Det er som at lege med legoklodser', sagde lægen. Men jeg blev ramt af noget de kalder delir, og det gjorde mig helt kulret og utilregnelig (mere end jeg er i forvejen) i flere uger,' skriver han indledningsvist.

Måtte på plejehjem

Det gik hverken værre eller bedre, end at filmmageren måtte igennem elektrochok seks gange.

'Det hjalp, men jeg kunne ikke gå. Genoptræning, en voldsom infektion, der skabte nogle hallucinationer, der var så voldsomme og dramatiske, at jeg spekulerede på, hvad fanden der ligger og roder i underbevidstheden. Jeg kom på plejehjem til genoptræning. Boller i karry og flinke underbetalte personaler,' skriver han om sit forløb.

Erik Clausen beretter, at han til sidst kom hjem igen, men så gik det galt med cyklen, og han måtte igennem endnu en operation, der heldigvis gik godt.

Ramt af Parkinson

Desværre er prøvelserne ikke ovre for Erik Clausen.

'Og lige som jeg troede 'nu er den der', så kom diagnosen Parkinson! Ja tak for det. Jeg træner og holder ham hr. Parkinson på afstand, og beskæftiger mig så lidt som muligt med hans ånde i nakken. Det går fint, jeg arbejder, filmen er lagt på hylden for øjeblikket,' skriver han.

Skuespilleren forbereder sig nu på sin udstilling på Galleri Lorien, hvor han efter eget udsagn skal vise malerier frem i forbindelse med sin 80-års fødselsdag.

'Ja, det er utroligt, hvad kroppen kan holde til, ja, og ikke mindst humøret,' skriver han afslutningsvist.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Erik Clausen, men det har i skrivende stund ikke været muligt.