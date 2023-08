Overraskende job: Dansk skuespiller er blevet buschauffør

Den 76-årige skuespiller Dick Kaysø har medvirket i en lang række danske film og serier. Derudover har han lagt stemme til et hav af danske tegnefilm - heriblandt Anders And.

Skuespilleren er dog nok mest for sin rolle som 'Krummefar' i de succesfulde 'Krummerne'-film.

Men film er ikke alt, Dick Kaysø kaster sig over.

Han er nemlig også i 2018 blevet uddannet som buschauffør, som han i øjeblikket også arbejder som.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.



- Jeg arbejder kun som buschauffør om sommeren. For et par år siden, der kom jeg ind i busmiljøet. Og de mangler altid chauffører. Om sommeren spørger de så, om jeg vil tage nogle vagter, mens andre chauffører er på ferie. Det gør jeg så, fortæller Dick Kaysø til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Jeg er selvfølgelig stadig skuespiller, men elsker at køre bus en gang imellem.

Kører i Nordsjælland

Hvis man vil køre en tur med den populære skuespiller bag rattet, så kan det lade sig gøre i Nordsjælland. Her kører Dick Kaysø linje 360R mellem stationerne Gilleleje og Helsinge.

- Alle ruterne er mine favoritruter, for heroppe er landskabet bare så fantastisk, og jeg elsker at køre de smukke ruter, fortæller han i et interview med transport-uddannelsen UCplus, der har postet et billede af skuespilleren bag rattet på deres Instagram-profil.

- Jeg kører bus for at møde mennesker! Når folk træder ind i min bus, træder de på en måde også ind i mit hjem, og så skal de have en varm velkomst, fortæller han og fortsætter:

- Jeg oplever, at folk er rigtig venlige. Nogen genkender mig ikke, andre kigger en ekstra gang og spørger: 'Har du ikke været i fjernsynet?'