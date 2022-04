Overraskende karriereskift: Det skal hun lave nu

Det er kun lidt over en måned siden, at de garvede 'Forside'-fruer Jackie Navarro og Janni Ree kunne fortælle Ekstra Bladet, at 'Forsidefruer' stopper.

Siden da har Jackie Navarro, realitydeltager og model, ikke spildt tiden.

Fredag aften afslørede hun på den røde løber forud for Danish Beauty Awards, at hun har åbnet et regøringsfirma, som går i luften mandag.

- Jeg har startet et rengøringsfirma. Det går jeg online med i næste uge. Så det er meget sjovt, sagde hun over for Ekstra Bladet og fortsatte:

- Jeg stødte på nogle mennesker, som manglede noget at foretage sig, så vi havde et helt hold, og derfor besluttede vi os for at lave et rengøringsfirma. Det er ikke min passion, men det er alligevel noget, som vi alle sammen mangler, for eksempel virksomheder, så jeg tænker, at det nok skal blive godt.

Jackie er heller ikke bleg for selv at svinge kluden i sit nye firma, hvis der skulle blive brug for det.

- Jeg er super god til at gøre rent. Hvis det brænder på, kommer jeg og skrubber, fortalte hun med et grin.

Janni Ree og Jackie Navarro til Reality Awards 2022. Foto: Jonas Olufson

Det er dog ikke kun det nye rengøringsfirma, der optager den populære tv-personlighed for tiden. Ved samme lejlighed fortalte hun nemlig også, at hun pønser på et nyt tv-program.

Dermed er hun ikke helt færdig med at lave fjernsyn lige foreløbig i hvert fald.

- Jeg skal til at lave et program, men jeg leder efter en pige, som kan være sjov og underholdene. Det synes jeg er rigtig svært at finde, forklarede Jackie, der er på udkig efter en kvinde, som minder om Janni Ree.