Overraskende syn til Men in Black-demo

Lørdag mødtes flere hundrede mennesker til Men in Black til demonstration for første gang efter tre måneder med Christiansborg som både start- og slutdestination.

Det skete i kølvandet på ophævelsen af alle coronarestriktionerne i Danmark, som trådte i kraft 11. september 2021.

Og til demonstrationen vakte en person særlig opsigt.

I menneskemængden kunne man nemlig spotte realitystjernen Linse Kessler, der iført sort tøj deltog i demonstrationen, som ifølge Men in Black selv var en demonstration mod 'politikernes forsøg på at styre os via frygt og overvågning'.

Det fremgår af flere billeder fra demonstrationen, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Til demonstrationen blev der blandt andet demonstreret mod masseovervågning og telelogning, men også coronarestriktioner var i fokus.

Her ses Linse Kessler til demonstration i København. Foto: Philip Davali

20 års dagen

Demonstrationen blev afholdt på 20 års dagen for terrorangrebet på World Trade Center og Pentagon i USA, og under demonstrationen blev der afholdt flere taler.

En af de personer, der holdt en tale, var ifølge B.T. Nanna Skov Høpfner, der 9. januar blev anholdt efter en Men in Black-demonstration. Til den pågældende demonstration, der blev afholdt i 2020, holdt hun en tale, hvor hun blandt andet opfordrede til at smadre byen på en 'ikke voldelig måde'.

Demonstrationen i weekenden blev afviklet fredeligt. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Demonstrationen endte som bekendt voldeligt med flere voldsomme sammenstød imellem politi og demonstranterne.

I kølvandet på demonstrationen blev Nanna Skov Høpfner i byretten derfor idømt to års fængsel i relation til hendes opfordring fra talerstolen.

Linse Kessler er især kendt fra realityshowet 'Familien fra Bryggen'. Foto: Stine Tidsvilde

I landsretten blev dommen dog omstødt til 60 dages fængsel, og fra scenen under lørdagens demonstration takkede hun derfor for den støtte, hun har fået efter dommen og forklarede, hvorfor hun igen var tilbage på scenen.

- Det er ikke uden forbehold, at jeg står her i dag. Det krævede nogle overvejelser. Men jeg synes jo ikke, man skal bakke ned, fordi man bliver sigtet for noget, man ikke har gjort, og puttet i fængsel. Så nu står jeg her alligevel, sagde hun blandt andet ifølge B.T. fra scenen.

Her ses Nanna Høpfner på scenen. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Linse Kessler, men hun er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Derfor har det ikke været muligt at få svar på, hvorfor hun deltog i demonstrationen.

