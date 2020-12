Overraskende udmelding: Gør comeback efter ti år

Du kender hende blandt andet fra DR Sporten og TV2, hvor hun tidligere var vært på 'Go' morgen Danmark' og lavede programmer som 'Anja og BS på afveje', men i 2011 valgte den kendte vært Anja Steensig at stoppe som vært og trække sig helt fra mediebranchen.

Siden da har hun gjort sig som forfatter og foredragsholder, hvor hun især har beskæftiget sig med tro.

Efter ti år væk fra værtsrollen vender hun dog nu noget overraskende tilbage som vært på Radio4, hvor hun skal beskæftige sig med netop tro og det fællesskab, der kan opstå på tværs af religioner.

Det oplyser Radio4 i en pressemeddelelse.

- Jeg har faktisk længtes efter, at lige netop det her skulle foldes ud, siger Anja Steensig, der fra lørdag 9. januar skal være vært på Radio4-programmet ’Tro på det’.

Siden premieren på programmet for over et år siden har den troende sanger Isam B. været vært på programmet. I 2021 vil forskellige værter drage ud i det danske landskab for at møde vidt forskellige mennesker med et forhold til tro. Anja Steensig er den første til at gribe den stafet.

Anja Steensig vender tilbage til rollen som vært. Foto: Emil Agerskov

Ånden skal med

Det er snart 10 år siden, Anja Steensig traf et bevidst valg om at forlade medieverdenen, fordi hun ikke trivedes i den. Siden har hun beskæftiget sig med tro og eksistens i sin egen virksomhed og blandt andet udgivet flere bøger.

Netop det talte Ekstra Bladet med hende om for nylig i et stort interview. Her fortalte Steensig blandt andet om, hvordan hun efter sit exit fra mediebranchen blev ramt af en voldsom depression og siden fandt Gud og derfor følte, at hun var definitivt færdig med mediebranchen.

- På daværende tidspunkt havde jeg tre små børn, og jeg havde tidligere været ramt af voldsom stress, fordi jeg havde en følelse af, at jeg gik på kompromis med mig selv, mine værdier, og hvad der var vigtigt for mig. Det skulle være slut nu, og jeg sagde op fra den ene dag til den anden, fortalte Steensig i den forbindelse til Ekstra Bladet.

Anja Steensig er netop nu ved at producere de første programmer, som skal sendes fra lørdag 9. januar på Radio4.

Hun skal i første omgang være vært på 27 programmer i det nye år.

- Jeg har overgivet mig selv til det. Jeg har ingen facitliste. Jeg lader inspirationen tage mig derhen, hvor jeg skal. Så jeg glæder mig også til selv at blive overrasket, fordi jeg ved, at når jeg lader mig guide, så bliver jeg altid ført nogle vildt spændende steder hen, siger hun.

Anja Steensig glæder sig til at udforske sin nye rolle som vært på Radio4. Foto: Emil Agerskov

Den første gæst, Anja Steensig besøger, er det menneske, der ifølge hende har påvirket hendes egen tro allermest, nemlig hendes far, Hans Steensig, som hun møder i Helsingør.