Overrasker alle: Er blevet gift

2022 har allerede budt på store begivenheder for den kendte designer Søren Le Schmidt.

Han og kæresten, makeupartisten Nikoline Skaarups, tvillinger Mio og Marlon er nemlig i dag blevet døbt - men ikke nok med det, så overraskede kæresteparret alle, da de pludselig annoncerede, at de skulle giftes ved samme lejlighed.

Det afslører den tidligere svømmer Sarah Bro, der er blandt gæsterne ved dagens barnedåb og bryllup, på Instagram.

'Typen der lige tager røven på alle og laver surprise bryllup til barnedåb', skriver svømmeren i en story.

Hun har ligeledes delt et billede af det stolte forældre- og brudepar.

'2022 er allerede fyldt af overraskelser. Mio og Marlon blev døbt og verdens bedste venner er blevet gift', skriver hun til billedet.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Søren Le Schmidt i en kort besked, at alt er forløbet perfekt, og at han er en meget lykkelig mand:

'Det var vores tvillingers barnedåb, og så tog vi røven på ALLE. Alt var perfekt', skriver han.

Også sangerinden Ida Corr er blandt de kendte gæster til surprise-brylluppet.

'Waaaaauw', skriver hun til en video af de Le Schmidt og Skaarup, der til alles overraskelse bliver gift.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Søren Le Schmidt, men det har i skrivende stund ikke været muligt.