Overrasker: Dropper Zobel

30. juli 2009

Rigmor Zobel bliver anholdt og sigtet for modtagelse og opbevaring af mindst 140 gram kokain med henblik på videresalg.

31. juli 2009

Zobel bliver fremstillet i grundlovsforhør og nægter sig skyldig. Hun anmodede om navneforbud og referatforbud. Inden retten godkendte anmodningerne, havde Ekstra Bladet allerede viderebragt hendes identitet, men rettede de tidligere artikler og omtalte hende herefter som jetset-dronningen.

4. februar 2010

Rigmor Zobel dømmes i Københavns byret for at have modtaget et gram kokain seks gange og skal betale en bøde på 20.000 kroner.

Februar 2017

Rigmor Zobels advokat tager til kontakt til en lang række medier for at få dem til at trække flere artikler om sagen tilbage.

16. februar 2017

Rigmor Zobel klager over en række medier til Pressenævnet.

30. marts 2017

Afgørelsen falder - Zobel kan ikke få fjernet artiklerne, men får medhold i, at Ekstra Bladet ikke må omtale hendes krav om sletning.