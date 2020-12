Overrasker: Er blevet gift

Bryllupsklokkerne har ringet for det kendte tv-par bestående af Kim Bildsøe Lassen og Divya Das, og midt i coronatiden har de valgt at blive gift.

Det skriver Kim Bildsøe Lassen på Facebook.

'Det var coronapræget og anderledes, men det gjorde ikke dagen mindre magisk og vidunderlig. Tænk at hun sagde ja!', skriver han til et billede af de to, der kommer ud storsmilende ud fra rådhuset, imens glade familiemedlemmer og venner ser til.

Billedet er ikke taget i dag, fortæller Kim Bildsøe kortfattet, da Ekstra Bladet ringer for at lykønske parret.

- Jeg kan se på Facebook, at du og Divya er blevet gift. Stort tillykke med det!

- Jo, tak skal du have.

- Er I blevet gift i dag?

- Nej, det er vi ikke, men vi har ikke så meget at sige til det, siger Kim Bildsøe Lassen kort og ønsker et godt nytår.

Flyttede fra London

Tidligere på året annoncerede parret, at de flyttede fra London for at være i Danmark sammen.

De to var ellers direkte konkurrenter, mens de var sammen i London. Bildsøe Lassen er ansat på DR, mens Das arbejder på TV2, og deres arbejdsopgaver er stort set identiske.

Kim Bildsøe rejser fra kæresten: Nyt job i London

De seneste år har de begge rapporteret om alt fra terror til corona og ikke mindst brexit fra den britiske hovedstad.

Indtil efteråret 2016 var Kim Bildsøe Lassen nyhedsvært på TV Avisen, men fik så job som korrespondent i London. Et år senere fulgte Divya Das efter og flyttede til London som Europa-korrespondent for TV2.