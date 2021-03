Overrasker: Er blevet gift

Lørdag var en stor dag for den konservative politiker Rasmus Jarlov.

Her sagde finansordføreren nemlig ja til sin kæreste, Julie, i Skovshoved Kirke, og de kan derfor nu kalde sig mand og kone.

Det fortæller 43-årige Jarlov på sin Instagram-profil, hvor han har delt billeder fra den store dag.

'Den smukkeste dag i lørdags. Julie og jeg blev gift i Skovshoved Kirke foran den nærmeste familie og uden at holde fest. Vores bryllupsrejse foregik 500 m derfra med en overnatning på Skovshoved Hotel', lyder det videre.

Jarlov er blevet far

I opslaget fortæller han, at dagen langt fra blev en kæmpe fejring, som de havde håbet. Det var dog alligevel vigtigt for dem at sige ja til hinanden trods coronapandemien.

'Selvom Corona og min hårdt ramte virksomheds økonomi ikke tillod en større fejring, var det vigtigt for os at blive ægtefolk. Jeg er beæret, ydmyg og lykkelig over, at hun vil leve sit liv med mig. Det er den største tillidserklæring fra det største og smukkeste menneske, jeg har mødt. Valdemar (hans søn, red.) er også lykkelig', lyder det.

Parret blev i juni sidste år forældre til sønnen Valdemar.

Rasmus Jarlov blev i begyndelsen af maj sidste år sygemeldt fra Folketinget grundet en betændelsestilstand i kroppen.

- Jeg har en inflammation i kroppen, som jeg har været indlagt med på hospitalet flere gange i de sidste måneder, og som er alvorlig, hvis ikke den bliver behandlet ordentligt nu, hvilket kræver medicin og desværre er uforeneligt med at passe arbejdet i Folketinget de næste måneder, lød det i den forbindelse fra folketingspolitikeren.

Han vendte siden tilbage til Folketinget efter en længere sygdomsperiode.