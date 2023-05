Overrasker i dansk realityprogram: Fyrene kysser

Boris Hiort, en af bejlerne fra 'Bachelorette', lægger ikke skjul på, at fysisk berøring er det vigtigste kærlighedssprog for ham.

På første singledate forsøgte han at kysse Mette Sommer, men måtte tage pænt imod en afvisning.

Og når kvinderne ikke er klar til at kysse på bejlerne endnu, så må mændene tage andre midler i brug.

I dagens afsnit af 'Bachelorette' kysser to af bejlerne nemlig. Et lille tantekys i poolen mellem Niklas Olsson og Boris Hiort.

I poolen fortæller Niklas Olsson, at han aldrig har kysset med en fyr før, og det kommer som en stor overraskelse for Boris Hiort.

Annonce:

- Han udfordrede mig, fordi jeg aldrig havde kysset en mand. Jeg kunne ikke bakke ud, så blev jeg jo nødt til det. Jeg tænkte, det var fint nok - jeg havde ikke fået så meget opmærksomhed fra kvinderne indtil videre, og så måtte man spille lidt på begge hold, siger Niklas Olsson og griner over det venskabelige kys til Niklas.

Det er ret normalt

Kysset mellem de to bejlere udspringer af en snak om udviklingen i samfundet.

- Da jeg gik i gymnasiet, var man nok blevet udstødt eller hakket ned, hvis man rendte rundt og kyssede på andre mænd. Boris er ti år yngre end mig, så det virker, som om det er mere acceptabelt nu, siger Niklas Olsson.

Over for Ekstra Bladet fortæller Boris Hiort, at det kom bag på ham, at Niklas aldrig havde kysset en fyr før, og afslører, at flere af fyrene i huset godt kunne give hinanden et venligt tantekys.

- Niklas syntes, det var lidt meget at skulle kysse en fyr. Men vi aftalte, at jeg var den første, han skulle kysse, siger Boris Hiort.

- Det er ret normalt der, hvor jeg kommer fra. Det er rimelig naturligt. Mine venner og jeg kan sagtens give hinanden et tantekys, og min familie kysser også altid hinanden på munden, siger Boris Hiort.

Da Boris er på date med Mette i 'Bachelorette', forsøger han med et kys, det går dog ikke helt som planlagt Da Boris var på date med Mette, forsøgte han sig - uden held - med et kys.

De to kvinder i den nye sæson af 'Bachelorette' var en anelse skuffede over udvalget af mænd i første afsnit. Hør hvorfor i 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app