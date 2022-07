Overrasker kæreste med vildt frieri

Realitydeltageren Baris Balo er blevet forlovet med kæresten Line, og selve frieriet var planlagt ned til mindste detalje.

Balo havde nemlig lavet en skattejagt med små ledetråde på kærestens fødselsdag, som hun skulle følge step for step. Jagten startede derhjemme og sluttede på CopenHill på Amager Bakke, hvor Baris Balo gik på knæ på en røde løber omringet af stearinlys.

Over for Ekstra Bladet fortæller Baris Balo, at det store frieri har taget lidt under tre måneder at planlægge.

- Vi elsker 'Pirates of the Caribbean', og nogle gange tager vi alle filmene på række og ser dem en gang. Hun er også vild med Johnny Depp. Så jeg synes, det var logisk at fri på den måde, siger Baris Balo til Ekstra Bladet.

Alt var planlagt

Intet var overladt til tilfældighederne og Baris Balo havde også planlagt, at han skulle fri på Lines fødselsdag.

Line skulle for første gang fejre sin fødselsdag uden sønnen, der har fødselsdag samme dag.

- Hun var ret presset i dagene op til, fordi hun skulle undvære hendes søn. Derfor var det kun hendes nærmeste familie og venner, der var til stede, siger Baris Balo og fortæller, at han ønskede Line fik den bedste fødselsdag på trods af, det blev uden sønnen. Derfor valgte han også at fri den dag.

Da Line vågnede, havde hun derfor heller ingen anelse om, hvad der ventede hende.

- Hun troede, jeg havde lavet en skattejagt, der skulle ende ud i en gave, eller at der ville være et flot setup på toppen af bakken. Hun havde slet ikke troet, at jeg ville fri, siger Baris Balo og tilføjer, at Line til hverdag altid er fuld af overraskelser, så derfor betød det meget for ham, at han kunne overraske og glæde hende.

Hvornår bryllupsklokkerne ringer ved Baris Balo ikke endnu, men han håber, det kan blive inden for et år, som traditionen forskriver.

