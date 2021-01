Overrasker: Lidt af en bogorm

Bøger og podcasts er nok ikke det, de fleste forbinder den tidligere 'Paradise Hotel'-deltager Türker Alici med.

Oftest er det træningselfies, opdateringer om fimaet Bronut, som han er medejer af, eller billeder med kæresten, Sarah Tiedt, der møder følgerne på Türkers Instagram.

Men nu har realitystjernen i forbindelse med nyt partnerskab med BookBeat åbnet for en ny side af sig selv.

- Jeg lytter meget til podcasts og lydbøger, og jeg læser meget. Faktisk læser jeg højt for mig selv på engelsk hver dag for at øve mit engelske, siger Türker Alici til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at det er vigtigt for ham, at han kan se sig selv i de reklamer, han laver.

- Når jeg laver reklame, skal det være noget, jeg kan stå inde for. Det må også gerne være noget, der kan hjælpe folk, og jeg vil gerne kunne give folk noget med det. Men det vigtigste er, at jeg selv kan stå inde for det og bruger det, siger han.

Gav vildt løfte: - Nu er han på røven

Kommer bag på folk

Normalt er det da også helt andre ting, den aarhusianske realitystjerne vælger at reklamere for.

- Det er for det meste fitnessprodukter og tøj, som jeg selv bruger, fortæller han.

- Tror du ikke, det kommer lidt bag på folk, at du er en bogorm?

- Der er mange, der skriver til mig, at de kan se, at jeg er meget disciplineret, når det kommer til træning og sådan nogle ting, så de kender godt den side af mig. Men jo, jeg tror, det kommer bag på folk. Jeg var aldrig den bedste i skolen, men jeg var heller ikke dum, jeg fik altid mine ting gjort. Og jeg er god til at lære og gøre mig selv klogere, siger han og tilføjer:

- Og jeg læser og lytter jo til de her ting for min egen skyld. Men jeg håber da, at jeg kan inspirere andre til også at gå i gang med læsningen.

Efter hård kritik: Trækker sig øjeblikkeligt

- Ville du vælge en god bog over en film på Netflix, hvis du skal hygge dig?

- Nej, jeg bruger det ikke som underholdning. Jeg ville aldrig læse en 'Harry Potter'-bog for eksempel, men jeg kunne godt finde på at sætte filmene på, siger han.

- Hvad er dine tre yndlingsbøger?

- Det må være 'Ignite the Fire' af Jonathan Goodman og 'Rich Dad Poor Dad'. Og så glæder jeg mig meget til at læse 'Chrushing It'. Den har jeg hørt som podcast, siger Türker Alici og tilføjer:

- 'Kunsten at være f*cking ligeglad' er også god. Det er lige den genre, jeg kan lide.

Ekstra Bladet kunne i efteråret fortælle, at flere af Türker Alicis kolleger i realitybranchen er stødt på voldsomme mængder af kokain til de mange fester i miljøet. Læs mere om det her (+).