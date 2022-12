Overrasker: Pilou Asbæk køber filmrettigheder

Pilou Asbæk har gang i noget af et karriereskift.

Den kendte skuespiller har nemlig købt rettighederne til bogen 'Amdi bliver til' og det er der en meget speciel grund til.

Det oplyser Politiken i en pressemeddelelse.

- Da jeg læste 'Amdi bliver til', som på alle måder er sindssygt fascinerende og gennemarbejdet, måtte jeg død og pine sikre mig muligheden for at lave drama ud af fortællingen om Amdi, udtaler Pilou Asbæk i den udsendte pressemeddelelse

- Bogen rummer i min optik en episk dramaserie på Fyn, i Jylland og den store verden om en af de helt store, sagnomspundne karakterer fra nyere Danmarkshistorie. Materialet er forrygende stærkt, og jeg kan slet ikke vente med at få det helt rigtige kreative hold samlet og komme ud over stepperne, fortsætter han.

Amdi bliver til genskaber de første 31 år af Tvind-skaberen Mogens Amdi Petersens liv. Foto: Interpol

For bogens forfattere, Rune Skyum-Nielsen og Thure Lindhardt, blev det vægtet højt, at 'Amdi bliver til' bliver forvandlet til drama i et kreativt parløb med folk, der deler deres nysgerrighed på den skandaliserede Tvind-stifter som bogen handler om, fortæller begge forfattere i pressemeddelelsen.

Og det syntes Rune Skyum-Nielsen og Thure Lindhardt tydeligt, at den berømte skuespiller var.

Da bogen udkom i sommer fik den en række positive anmeldelser. Om Pilou Asbæks drama kommer til at give anmelderne samme oplevelse, kommer vi nok til at vente lidt, med at finde ud af.

